Der französische Skirennfahrer David Poisson ist bei einem Trainingssturz in Kanada ums Leben gekommen. Der französische Skiverband FFS bestätigte den tragischen Unfall am Montagabend, ohne Einzelheiten von dem tödlichen Unfall im kanadischen Skiressort Nakiska bekannt zu geben. Der 35 Jahre alte Poisson wollte sich dort auf die Weltcuprennen in Nordamerika vorbereiten.

Ein namentlich nicht genannter Insider aus dem Skizirkus, der bei Poissons tödlicher Trainingsfahrt eigenen Angaben zufolge vor Ort war, will indes wissen, dass der Franzose "kurz vor dem Ziel mit rund 100 km/h ausgerutscht und dann durch zwei sogenannte B-Fangnetze hindurch in den Wald hineingeschossen" sei, zitiert ihn der "Blick". Dort dürfte Poisson "frontal mit einem Baum kollidiert sein", führt der Insider aus. Ein Rettungsteam habe nach dem Vorfall rund anderthalb Stunden vergeblich versucht, den Sportler wiederzubeleben.

David Poisson holte 2013 WM-Bronze in Schladming

Bei der Ski-Weltmeisterschaft 2013 in Schladming gewann der Franzose Bronze in der Abfahrt. 2010 wurde er bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver in der gleichen Disziplin Siebter. Im Weltcup stand Poisson, der aus der Region Annecy nahe der Schweizer Grenze stammte, nur einmal auf dem Podest: Ende Dezember 2015 wurde er in Santa Caterina Dritter.

Poisson ist der vierte französische Skirennfahrer der Nachkriegszeit, der auf der Piste tödlich verunglückte. Er war Vater eines eineinhalbjährigen Sohnes; sein eigener Vater war erst vor 15 Tagen gestorben.