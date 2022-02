Die Olympischen Winterspiele 2022 finden in Chinas Hauptstadt Peking statt. Kann Deutschland an die guten Ergebnisse aus 2018 anknüpfen?

Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang gehören für die deutsche Delegation zu den erfolgreichsten der vergangenen 20 Jahre. 31 Medaillen gewann Deutschland – 14 goldene, zehn silberne und sieben bronzene. Am Ende bedeutete das den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter Norwegen. Zwar sackten die Deutschen 2002 in Salt Lake City fünf Medaillen mehr ein als 2018, jedoch setzten die Wintersportler:innen mit 14 Goldmedaillen einen neuen Spitzenwert für Deutschland.

Deutschland führt im ewigen Medaillenspiegel

Ein Blick auf den ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele zeigt, dass Deutschland die bisher erfolgreichste Nation ist. Insgesamt 408 Medaillen gingen seit 1924 auf das Konto deutscher Sportler:innen. Diesen Vorsprung gilt es für die Deutschen bei der anstehenden Winter-Olympiade in Peking weiter auszubauen.