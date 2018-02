Der Superbowl ist das Sportereignis des Jahres mit dem größten medialen Interesse. Auch in Deutschland stieg in den letzten Jahren das Interesse am Event rasant an. Längst ist das Finale der American-Football-League nicht nur wegen des Sports so beliebt. Es geht um das Event. Und das ist nach typisch amerikanischen Maßstäben alles andere als bescheiden.



Kollektives Singen der Nationalhymne, eine riesige Halbzeitshow mit Superstars, aberwitzige Werbespots und Spitzensport auf dem Rasen. All das hat Tradition und wird auch in diesem Jahr wieder so praktiziert. Alle Infos zum Superbowl LII, zur TV-Übertragung und zu all dem, was abseits des Platzes geschieht, im Überlick:

Wer trifft im Superbowl 2018 aufeinander ?

Am 5. Februar treffen in Minneapolis (Minnesota) die New England Patriots aus Boston auf die Philadelphia Eagles. Die Patriots – sowas wie der FC Bayern des American Footballs – um Quarterback Tom Brady und Headcoach Bred Bellichik stehen bereits zum achten Mal im Endspiel der NFL. Fünf mal konnte Brady die begehrte Trophäe bereits gewinnen. Und die Chancen auf einen sechsten Erfolg stehen nicht schlecht, denn die Eagles gehen als klare Außenseiter in die Partie. Der Underdog aus Philadelphia konnte noch nie den Superbowl gewinnen.

Wer übeträgt den Superbowl live ?

Auch in diesem Jahr wird der Privatsender Pro 7 wieder live vor Ort sein und für Deutschland den Superbowl live übertragen. Kommentieren werden hier die deutschsprachigen Footballexperten Patrick Esume und Jan Stecker live aus Minnesota. Die Übertragung beginnt ab 22:50 Uhr auf Pro 7, der Tochtersender Pro 7 Maxxx beginnt ab 20:15 bereits mit einem Countdown zum Superbowl. Pro 7 bietet zudem einen kostenlosen Livestream an. Wer das Finale der NFL lieber in der englischsprachigen Originalfassung verfolgen möchte, der muss auf das kostenpflichtige Streamingangebot von DAZN zurückgreifen.





Halbzeitshow und Nationalhymne

Beim Superbowl darf die traditionelle Halbzeitshow natürlich nicht fehlen. In diesem Jahr wird Popstar Justin Timberlake in der Halbzeit auf der Bühne performen. Am Freitag vor dem Superbowl erscheint sein neues Album "Man of the Woods". Bevor es überhaupt soweit ist, und der Kickoff gestartet wird, ist es Zeit für die amerikanische Nationalhymne. Auch dies ist für viele Stars aus dem Showgeschäft ein besonderes Privileg. Beim Superbowl 2018 wird die Sängerin "Pink" die amerikanische Nationalhymne singen und so den Startschuss für das Finale geben.

Werbung und das Event Superbowl außerhalb des Stadions

Während des Superbowls kennt die USA nur ein Thema: Football. Aber auch abseits des Stadions und des Events gibt es kaum andere Interessen an diesem Wochenende. Wie die mexikanische Wirtschaftsförderagentur mitteilte, werden zum Superbowl etwa 40.000 Tonnen Avocados in die USA geliefert. Für alle, die sich vor dem Fernseher eine Portion Nachos zum Spektakel gönnen und nicht auf die Guacamole verzichten wollen. Die Einschaltquoten für den Superbowl liegen jedes Jahr bei etlichen Millionen Zuschauern, die das Event im TV verfolgen. Es ist das Massenevent schlechthin in den Staaten.

Zu einem standesgemäßen Superbowl gehören auch jedes Jahr die aufwendig produzierten Werbespots, die während der Halbzeitpause im TV ausgestrahlt werden. Skurill, kreativ ungewöhnlich. Die Firmen nutzen die Bühne um ihre Produkte den Zuschauern um jeden Preis einzuprägen. Ein Werbeplatz für 30 Sekunden während der Halbzeitpause kostet die Firmen etwa fünf Millionen US-Dollar.