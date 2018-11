Bilder von vor acht Tagen. Die deutsche Sophia Flörsch fliegt beim Weltfinale der Formel 3 im chinesischen Macau aus der Kurve. Bereits am Montag trat sie in Hong Kong eigenständig vor die Presse. Die 17-Jährige über ihren schrecklichen Unfall: "Gut, ich glaube, das Video sagt alles aus, um ehrlich zu sein. Es war mein erster großer Crash überhaupt und ich brauchte auch etwas Zeit, um drüber hinweg zu kommen. Aber das bin ich jetzt und ein neues Kapitel beginnt. Und ja, wie schon gesagt, es war ein schwerer Unfall, aber der Van Amersfoort hat ein sehr stabiles Gehäuse, und ich bin immer noch da, ich gehe, alles ist gut und ich werde wieder Rennen fahren und meinen Traum verfolgen. Ich werde jetzt da weitermachen, wo ich aufgehört habe." Elf Stunden musste Flörsch laut Medienberichten operiert werden. Bei dem Unfall hatte sie sich unter anderem einen Halswirbel gebrochen. Ihr behandelnder chinesischer Arzt mahnt zur Geduld: "Sie kann im Grunde genommen wieder laufen, aber für den Bruch im Nacken braucht sie noch mehr Zeit. Die Heilung der Knochen wird voraussichtlich noch ein paar Monate dauern. Ich glaube aber nicht, dass es in Zukunft einen besonders großen Einfluss auf ihre Bewegungen haben wird." Die Teenagerin wolle schon nächstes Jahr wieder Rennen fahren. Am Montag flog sie aber erstmal wieder nach Deutschland zurück, teilte sie auf Instagram mit.