Von "A" wie American Football über "F" wie Fußball bis "Z" wie Zehnkampf: Die Welt des Sports ist vielfältig. Täglich finden irgendwo auf dem Globus mal mehr, mal weniger bedeutende Events statt, die aufgrund der Dominanz weniger Sportarten schnell untergehen können und keine wirkliche Beachtung finden.

12. März: Bruno Labbadia hört als Trainer des VfL Wolfsburg auf +++

Bruno Labbadia hört nach dieser Saison als Trainer beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auf. Das sagte der 53-Jährige nach dem Training: "Da unsere Vorstellungen nicht zu einhundert Prozent übereinstimmen, habe ich für mich diesen Entschluss gefasst." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Personalie berichtet.

12. März: Claudia Effenberg verdarb Ex-Mann Stefan Trainerjob auf Schalke

Ein voreiliger Post in den sozialen Medien von Claudia Effenberg hat ihrem Mann Stefan Effenberg offenbar ein bereits mündlich vereinbartes Trainer-Engagement beim FC Schalke 04 gekostet. Das verbreitete der Fußball-Bundesligist einen Tag vor seinem Achtefinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City auf seiner Vereins-Homepage und reagierte damit auf eine entsprechende Äußerung des Ex-Nationalspielers Effenberg in der TV-Sendung "Sky90" am Montagabend.

Unter der Überschrift "Klarstellung zum Thema "Handschlag"" hieß es: "Zur gestrigen Aussage von Stefan Effenberg, Schalke 04 habe ihm gegenüber eine Zusage per Handschlag über ein Engagement als Chef-Trainer nicht eingehalten, stellt der Vorstand des FC Schalke 04 klar: Richtig ist, dass es 2013 Gespräche des gesamten damaligen Vorstands und des Aufsichtsrats-Vorsitzenden Clemens Tönnies mit Effenberg gab. Diese resultierten in einer Handschlag-Zusage über eine Zusammenarbeit mit Effenberg als Chef-Trainer."

Eine "zentrale Bedingung dieser Vereinbarung" sei es gewesen, "dass die Gespräche und deren Inhalte zunächst vertraulich" behandelt werden sollten. "Nachdem jedoch Claudia Effenberg unmittelbar nach Beendigung der Gespräche gegen diese Bedingung durch einen Post auf sozialen Medien verstoßen hat, nahm der Vorstand von weiteren Gesprächen Abstand. Der damalige Sportvorstand Horst Heldt sagte dem Berater von Stefan Effenberg daraufhin ab", schrieb der Revierclub.

11. März: Jetzt offiziell: Zidane löst Solari als Trainer von Real Madrid ab

Trainer Zinedine Zidane wird den aktuellen Coach von Real Madrid, Santiago Solari, ablösen. Der spanische Fußball-Rekordmeister bestätigte nun entsprechende Medienberichte in einer Pressemitteilung. Demnach soll Zidane das Training der Real-Profis um Toni Kroos und Kapitän Sergio Ramos ab sofort übernehmen. Er erhalte einen Vertrag bis 2022, wie der Verein nach einer Vorstandssitzung mitteilte. Für 20 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Zidane kehrt damit nur gut neun Monate nach seinem Rücktritt zu Real Madrid zurück.

Die Königlichen waren innerhalb von nur sechs Tagen durch deutliche Heimpleiten gegen Erzrivale FC Barcelona (0:3) und Ajax Amsterdam (1:4) sowohl aus dem spanischen Pokal als auch als Titelverteidiger aus der Champions League ausgeschieden. Mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Barça in der Liga verspielte Real zudem fast alle Chancen auf den Titel in der Primera División. Zwölf Spieltage vor Ende haben die Katalanen zwölf Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Real.

11. März: Zidane soll Solari offenbar als Real-Trainer ablösen

Trainer Zinedine Zidane kehrt nach Medienberichten nur gut neun Monate nach seinem Rücktritt zu Real Madrid zurück. Der krisengeplagte spanische Fußball-Rekordmeister werde die Trennung von Coach Santiago Solari und die Verpflichtung des Franzosen noch am Montagabend bekanntgeben, sagte der gewöhnlich sehr gut informierte Sportjournalist Josep Pedrerol im TV-Sender La Sexta.

Die Ablösung Solaris solle auf einer für 18 Uhr angesetzten Vorstandssitzung abgesegnet werden, hieß es. Zidane solle die Real-Profis um Toni Kroos und Kapitän Sergio Ramos nach Möglichkeit ab sofort coachen, berichtete auch die Madrider Sportzeitung "AS".

Die Königlichen waren innerhalb von nur sechs Tagen durch deutliche Heimpleiten gegen Erzrivale FC Barcelona (0:3) und Ajax Amsterdam (1:4) sowohl aus dem spanischen Pokal als auch als Titelverteidiger aus der Champions League ausgeschieden. Mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Barça in der Liga verspielte Real zudem fast alle Chancen auf den Titel in der Primera División. Zwölf Spieltage vor Ende haben die Katalanen zwölf Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte Real.

In nur zweineinhalb Jahren als Chefcoach von Real gewann Zidane neun Titel, darunter als erster Trainer der Fußballgeschichte drei Mal in Serie die Champions League. Der Franzose war zum Ende der vergangenen Saison zurückgetreten. Damals hatte er als Grund für seine Entscheidung von "natürlichen Abnutzungserscheinungen" gesprochen.

11. März: Snooker-Legende O'Sullivan schafft 1000. Century

Der fünfmalige Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan hat bei der Players Championship im britischen Preston einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. Der 43-Jährige spielte am Sonntagabend als erster Profi das 1000. sogenannte Century seiner Karriere. Von einem Century spricht man, wenn ein Snookerspieler bei einer Aufnahme mindestens 100 Punkte erzielt, wobei es für jeden gelochten roten Ball einen Punkt gibt, die farbigen bringen zwischen zwei und sieben Zählern. Das sogenannte Maximum Break liegt bei 147 Punkten. In diesem Fall räumt ein Spieler den gesamten Tisch bei einer einzigen Aufnahme ab. "Es ist ein besonderer Moment, zusammen mit dem Publikum", sagte der glückliche O'Sullivan, der das Turnier in Preston gewann. "So etwas hatte ich noch nie, am Ende haben alle jeden Ball bejubelt, der in die Tasche gefallen ist", so der Brite.

10. März: Ingolstadt-Profi Cohen nach Hass-Tweet: Schlimmste Form von Rassismus

Fußball-Profi Almog Cohen vom FC Ingolstadt hofft nach einem antisemitischen Hass-Beitrag im Internet gegen ihn, dass die Ermittlungen der Polizei zum Erfolg führen. "Ich bin froh, dass sie ermitteln, so muss das sein! Ich hoffe, dass sie ihn bekommen. Wer so redet, wer solche Ansichten hat, der hat keinen Platz in der Gesellschaft, sondern im Gefängnis", sagte der 30 Jahre alte Israeli in einem Interview der "Bild".

Nach seiner Roten Karte in der zweiten Halbzeit beim 0:2 bei Union Berlin war Cohen am Freitagabend via Twitter von einem User aufs Übelste beleidigt worden. "Nachdem ich das gelesen habe, war ich total schockiert. Ich habe nicht gedacht, dass es Menschen mit solchen dunklen Ansichten noch gibt", sagte Cohen. "Dass Antisemitismus so offen ausgedrückt wird - das ist mir in meiner ganzen Zeit in Deutschland noch nicht passiert. Sowohl in Nürnberg als auch in Ingolstadt habe ich nur Liebe und Zuneigung gespürt."

Der jüdische Profi berichtete von hunderten Nachrichten, die ihn unterstützen. Auch aus der Heimat habe es Reaktionen gegeben, sagte der FCI-Kapitän. Eine Entschuldigung des Twitter-Users würde Cohen nicht annehmen. "Ich bin ein sehr nachsichtiger Mensch und bereit, viel zu vergeben. Aber hier gibt es nichts zu entschuldigen. Das ist die schlimmste Form von Rassismus", sagte er.

Nachdem der Hass-Beitrag veröffentlicht worden war, hatte Union nach eigenen Angaben direkt die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Diese habe Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt und den Tweet an den Staatsschutz weiter geleitet, sagte eine Polizeisprecherin.

10. März: HSV entscheidet Hamburger Derby mit mehreren Unterbrechungen klar für sich

Der Hamburger SV hat das emotionale Hamburger Stadtderby beim FC St. Pauli deutlich mit 4:0 für sich entschieden. Matchwinner für den Aufstiegsfavoriten HSV war Stürmer Pierre-Michael Lasogga mit zwei Treffern (32. und 61.). Die beiden weiteren Tore erzielten Khaled Narey (53.) und Douglas Santos (88.). Mehrfach wurde die Partie im Stadion am Millerntor auf St. Pauli wegen des Abbrennens von Pyrotechnik in beiden Fanlagern von Schiedsrichter Dr. Felix Brych unterbrochen. Kurz vor Ende der Partie drohte gar ein Spielabbruch, als Brych nach diversen Warnungen beide Mannschaften für etliche Minuten in die Kabinen bat. Letztlich brachten die Akteure das Spiel aber zu Ende. Die Mannschaft des Hamburger SV zeigte sich während der gesamten Spielzeit als das reifere Team und gewann verdient, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hoch. In der Stadt herrschte höchste Sicherheitsstufe, die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die rivalisierenden Fanslager voneinander zu trennen.

10. März: Denise Herrmann holt WM-Gold in der Biathlon-Verfolgung, Dahlmeier Dritte

Denise Herrmann hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund den Titel in der Verfolgung gewonnen. Den deutschen Doppelerfolg verhinderte die Norwegerin Tiril Eckhoff, die Laura Dahlmeier im Sprintduell auf den Bronze-Platz verwies. "Es ist unglaublich", sagte Herrmann in der ARD. "Ich bin so stolz auf das, was ich geschafft habe", erklärte die frühere Langläuferin, die erst in der dritten Saison als Biathletin unterwegs ist. "So etwas hätten wir uns nicht erträumt", sagte Damen-Cheftrainer Kristian Mehringer. Die 30 Jahre alte Herrmann hatte das letzte Verfolgungsrennen vor der WM in Soldier Hollow/USA gewonnen. Außerdem hatte sie die bislang letzte Verfolgung 2017 in Östersund für sich entschieden. Herrmann hatte trotz zwei Schießfehlern nach den zehn Kilometern 31,4 Sekunden Vorsprung vor Eckhoff. Die Norwegerin, die ebenfalls zwei Fehler schoss, sicherte sich Silber im Sprintduell gegen Dahlmeier und lag 0,2 Sekunden vor der siebenmaligen Weltmeisterin. Die 25-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen, die nur einmal in die Strafrunde musste, sicherte sich ihre vierte Verfolgungsmedaille in Serie (2017 Gold, 2016 Gold, 2015 Silber) und hat nun in 13 WM-Rennen nacheinander Edelmetall gewonnen.

10. März: Joshua Kimmich kritisiert Löws Entscheidung

Die Entscheidung Jogi Löws, die drei Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels auszumustern, sorgt auch bei Teamkollege Joshua Kimmich für Unmut. Der Nationalspieler äußerte sich am Samstag nach dem 6:0-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg zu dem Rauswurf gegenüber diversen Medien. "Ich habe es zunächst aus der Presse erfahren und es einen Tag später von den Jungs persönlich erzählt bekommen", so Kimmich.

Er sei sehr überrascht gewesen. Die betroffenen Spieler hätten in den vergangenen zehn Jahren das Team geprägt. "Aus Spielersicht war die Art und Weise nicht okay, deshalb verstehe ich, dass die Jungs enttäuscht sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie erst 29 und 30 Jahre alt sind. Thomas hat zum Beispiel 100 Länderspiele gemacht", so der 24-Jährige. Da habe man einen anderen Abgang verdient. "Im Fußball wird häufig über alt und jung gesprochen - ich bin der Meinung, dass keiner der Jungs zu alt ist, um noch in der Nationalmannschaft zu spielen."

9. März: Verdacht auf Wadenbeinbruch bei Caligiuri nicht bestätigt

Der FC Schalke 04 muss nicht ganz so lange auf Daniel Caligiuri verzichten wie zunächst befürchtet. Der 31-Jährige hat sich bei der 2:4 (1:1)-Niederlage am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen einen "Riss der vorderen Syndesmose" zugezogen. Dies teilte der Tabellen-14. am Samstag über den Nachrichtendienst Twitter mit. Die Ausfallzeit werde voraussichtlich vier bis sechs Wochen betragen. Am Freitagabend war zunächst sogar ein Wadenbeinbruch bei Caligiuri und dessen Saison-Aus befürchtet worden. Der Mittelfeldspieler bestritt in dieser Saison 24 von 25 Liga-Spielen für Schalke 04 und erzielte dabei vier Tore.

7. März: Deutschland Tour startet in Hannover, Ziel Erfurt

2018 feierte das wichtigste Mehrtages-Straßenradrennen Deutschlands nach zehn Jahren Pause sein Comeback. Jetzt haben die Organisatoren der Deutschland-Tour die ersten Eckdaten für die insgesamt zwölfte Auflage präsentiert. Der Startschuss soll am 29. August in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover fallen. Die viertägige Rundfahrt endet am 1. September in Erfurt. "Es ist uns gelungen, ein international bedeutendes Sportevent hierher zu holen. Wir freuen uns, Radsport der Extraklasse zu Gast zu haben", so Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok. Den kompletten Streckenverlauf wollen die Veranstalter am 1. April in Frankfurt am Main präsentieren.

6. März: 96-Clubchef Martin Kind macht eigene Mannschaft schlecht

Martin Kind, Vereinsboss von Hannover 96, hat den Klassenerhalt offensichtlich schon abgeschrieben. Zwar behauptet er in der Tagsezeitung "Neue Presse", dass die "Roten" nicht aufgeben, "solange der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist", doch motivieren mag er das eigene Team nicht mehr. Vielmehr macht er der sportlichen Leitung angesichts des kaum noch abwendbaren Bundesliga-Abstiegs erhebliche Vorwürfe und gibt erste Vorgaben für eine mögliche Zukunft in der zweiten Liga vor. "Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert", fällt er ein vernichtendes Urteil. Einen weiteren Trainerwechsel schloss Kind aber "Stand heute" aus. Der aktuelle Coach Thomas Doll hatte André Breitenreiter im Januar abgelöst, seitdem gingen vier von fünf Spielen deutlich verloren. Für einen schlagkräftigen Kader, der den direkten Wiederaufstieg schaffen soll, sollen teure Spieler verkauft werden. Kandidaten dafür wären Ihlas Bebou und Mittelfeldspieler Walace, für die der Club zusammen 45 Millionen Euro erlösen möchte.

5. März: Mit diesen drei Bayern-Spielern plant Jogi Löw nicht mehr

Nationaltrainer Jogi Löw erklärt 2019 zum Jahr des Neubeginns und wirft erst einmal drei Weltmeister heraus. Laut "Bild"-Zeitung spielen Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller künftig keine Rolle mehr in DFB-Team. Dem Blatt sagte Löw: "Sie sind alle Spieler auf Weltniveau, die in ihrem Verein ganz vorne mitspielen und Erfolge garantieren. Sie haben über Jahre hinweg unendlich viel für Deutschland und die Nationalmannschaft geleistet. Ich danke Mats, Jerome und Thomas für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre." Klingt nach endgültigem Abschied. Die Nationalmannschaft spielt am 20. März gegen Serbien und vier Tage später gegen Holland.

+++ 4. März: HSV gewinnt gegen Fürth und bleibt auf Aufstiegskurs +++

Der Hamburger SV hat dank Rückkehrer Aaron Hunt einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der Fußball-Bundesliga gerade noch abgewendet. Der zuletzt verletzte Kapitän erzielte kurz vor Schluss den 1:0 (0:0)-Siegtreffer gegen die SpVgg Greuther Fürth. Mit 47 Punkten bleiben die Norddeutschen damit Tabellenzweiter hinter dem 1. FC Köln (48). Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den Union Berlin belegt, beträgt weiter drei Zähler. Für die Fürther war es unter ihrem neuen Trainer Stefan Leitl die erste Niederlage.

Nach einer lange Zeit schwachen Vorstellung erlöste Hunt den HSV in der 85. Minute mit seinem Siegtreffer vor der Minusrekordkulisse von 36.560 Zuschauern gegen dezimierte Gäste. Denn die Franken waren die letzten 23 Minuten in Unterzahl, weil Julian Green nach einer Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte sah (67.).

Den Hamburgern war der Druck anzumerken, nicht noch mehr Punkte im Kampf um den Aufstieg zu verlieren. In der Rückrunde hat die Mannschaft aus sieben Spielen lediglich zehn Zähler geholt. Die Hintermannschaft agierte unsicher, leistete sich Fehlabspiele, der Angriff verstolperte die wenigen Möglichkeiten. Zur Pause gab es Pfiffe von den Rängen. Das wenig begeisternde Spiel setzte sich nach der Pause fort. Es war im fünften Montagabendspiel der Hamburger zumeist nur Krampf.

+++ 3. März: Chaos auf Schalke - Fans nehmen Stambouli die Kapitänsbinde ab +++

0:3 gegen Mainz, 0:4 gegen Düsseldorf. Nach zwei peinlichen Vorstellungen in Serie entlädt sich auf Schalke die Wut der Fans. Mit dem Rückzug von Sportvorstand Christian Heidel scheint die Krise nicht behoben.

Nach der Blamage gegen Düsseldorf stellte sich Trainer Domenico Tedesco beim Gang zur Nordkurve vor seine Mannschaft. Er ließ sich von den Fans beschimpfen und mit Bierbechern bewerfen. Selbst seine demütige Geste mit gefalteten Händen Richtung Tribüne konnte den Anhang nicht besänftigen. "Ich habe mich für diese Vorstellung entschuldigt, das war das Mindeste, was wir in unserer Situation tun konnten", kommentierte Tedesco seine Reaktion. Die gereizte Stimmung auf den Rängen könnte den Vorstand zu weiteren personellen Konsequenzen veranlassen. Freiwillig wollte Tedesco sein Amt jedoch nicht aufgeben. "Ich bin keiner, der sich verpisst. Ich glaube an meine Arbeit", sagte der Coach in einem ersten TV-Interview bei Sky.

Bei allem Frust schloss auch Vereinschef Clemens Tönnies eine schnelle Entscheidung aus. "Der neue Sportvorstand wird sich am Dienstag vorstellen und sich zur Lage äußern. Ich werde jetzt nicht Trainer aus- oder einstellen", kommentierte der Aufsichtsratsvorsitzende unmittelbar nach dem Abpfiff mit Verweis auf die offizielle Präsentation von Heidel-Nachfolger Jochen Schneider.

Wie gereizt die Stimmung beim Anhang ist, bekam besonders Benjamin Stambouli, der gegen Düsseldorf als Kapitän auflief, bei seinem Versuch zu spüren, mit besänftigenden Worten auf die verärgerten Ultras einzuwirken. "Die haben mir die Kapitänsbinde abgenommen. Das war sehr schwer für mich", bekannte der 28 Jahre alte Franzose.

+++ 2. März: Deutsches Skisprung-Mixed gewinnt WM-Goldmedaille in Seefeld +++

Das deutsche Skisprung-Mixed hat seinen WM-Titel bei den Titelkämpfen in Seefeld verteidigt. In der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth und Karl Geiger siegte das deutsche Quartett vor Österreich und Norwegen.

+++ 2. März: Sammer knöpft sich BVB-Profis vor +++

Matthias Sammer hat die Profis von Borussia Dortmund nach der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg scharf kritisiert. "Das Spiel wird nicht sportlich, sondern im Kopf entschieden", sagte Sammer im TV-Sender Eurosport nach der zweiten Saisonniederlage für den BVB, für den Sammer seit dem Sommer als externer Berater arbeitet. Die Spieler seien noch zu unreif, sagte Sammer mit Blick auf die individuellen Fehler von Dan-Axel Zagadou und Achraf Hakimi vor den beiden Gegentoren.

"Das macht Champions aus - und mit 19 oder 20 kannst du noch kein Champion sein", sagte Sammer, der mit dem BVB 1995 und 1996 als Spieler und 2002 als Trainer deutscher Meister geworden war. Nach dem 1:2 in Augsburg kann der FC Bayern München am Samstagabend durch einen Sieg bei Borussia Mönchengladbach nach Punkten mit dem BVB gleichziehen. "Du musst 90 oder 95 Prozent geben, 60 Prozent reicht nicht", kritisierte Sammer. "In Spielen wie gegen Augsburg, Düsseldorf oder Nürnberg verhalten sich die Borussen nicht wie Champions, sondern wie eine Durchschnittsmannschaft."

+++ 1. März: Borussia Dortmund verliert in Augsburg - FC Bayern kann aufschließen +++

Trotz des Comebacks von Hoffnungsträger Marco Reus hat Borussia Dortmund gepatzt und dem FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft ein unerwartetes Geschenk gemacht. Beim zuletzt so kriselnden und personell gebeutelten FC Augsburg unterlag der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Abend mit 1:2 (0:1). Der Ex-Borusse Dong-Won Ji mit einem Doppelpack (24./68. Minute) und Keeper Gregor Kobel wurden vor 30.660 Zuschauern zum BVB-Schreck, der Anschluss von Paco Alcácer war zu wenig für den BVB (81.). Die Borussia ließ Großchancen ungenutzt und kann am Samstagabend von den in Mönchengladbach gastierenden Bayern nach Punkten eingeholt werden.

+++ 1. März: Bewährung abgelaufen - Uli Hoeneß ist ein freier Mann +++

Uli Hoeneß ist endgültig wieder ein freier Mann. Das Landgericht Augsburg hat im Steuerstrafverfahren gegen den Präsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München die zur Bewährung ausgesetzte Reststrafe erlassen. Die Entscheidung sei rechtskräftig, teilte das Gericht am Freitag mit. Zur Begründung führte die Strafvollstreckungskammer mit Sitz in Landsberg am Lech aus, "dass der Verurteilte die Ende Januar 2019 abgelaufene, dreijährige Bewährungszeit ohne Beanstandungen durchgestanden" habe. Die Entscheidung sei die normale Folge einer abgelaufenen Bewährungszeit, "wenn weder gegen gerichtliche Auflagen verstoßen noch neue Straftaten begangen wurden". Der mittlerweile 67 Jahre alte Hoeneß war nach einer Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe 2014 vom Landgericht München II zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Wegen guter Führung wurde er 2016 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

+++ 1. März: Bierhoff gratuliert DFB-Frauen zum guten Start ins WM-Jahr +++

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat der neuen Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihrem Team zum 1:0-Sieg im Länderspiel in Frankreich gratuliert. "Das war ein erfreulicher Auftakt ins WM-Jahr mit vielen guten Ansätzen. Der Sieg gegen den WM-Gastgeber wird uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben", sagte Bierhoff. Die deutschen Fußballerinnen hatten am Donnerstagabend beim Debüt der neuen Cheftrainerin das erste Vorbereitungsspiel für die Weltmeisterschaft vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich gewonnen.

Man wisse, "dass noch große Herausforderungen warten und wir auf unserem weiteren Weg zurück in die Weltspitze nicht nachlassen dürfen. Ganz im Gegenteil", betonte Bierhoff, der seit gut einem Jahr auch für das Frauen-Team zuständig ist. "Das war ein erster guter Schritt. Die positive Entwicklung, die die Frauen-Nationalmannschaft unter Horst Hrubesch genommen hat, setzt sich fort", ergänzte der 50 Jahre alte DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie.

+++ 28. Februar: BVB-Berater Sammer verrät - "Tönnies wollte mich nach Schalke holen" +++

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat offenbar mehrfach versucht, Matthias Sammer zu Schalke 04 zu locken. Das verriet Sammer, früherer Meisterspieler und -trainer und seit dieser Saison externer Berater von Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund, in einem Interview bei "Eurosport". "Ich habe Clemens Tönnies kennengelernt. Er wollte mich ja auch mal nach Schalke holen", sagte Sammer, der von 1993 bis 1998 Profi beim BVB war und von 2000 bis 2004 Trainer: "Wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht, und er hatte immer mal gewisse Überlegungen." Wann diese Gespräche stattgefunden haben, wollte Sammer nicht verraten: "Ich weiß wirklich nicht mehr, zu welchen Zeiten das war." Warum man letztendlich nicht zusammengekommen sei "weiß ich auch nicht mehr", beteuerte er.

+++ 27. Februar: Barcelona führt Real Madrid vor und steht im Pokalfinale +++

Dank Doppel-Torschütze Luis Suarez und Schlussmann Marc-André ter Stegen hat der FC Barcelona das Finale im spanischen Pokalwettbewerb erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde setzte sich im Halbfinal-Rückspiel im Stadion Santiago Bernabeu am Mittwochabend mit 3:0 (0:0) bei Real Madrid durch. Im Hinspiel hatten sich die beiden spanischen Topvereine 1:1 getrennt. Der Finalgegner wird am Donnerstag im Spiel zwischen dem FC Valencia und Betis Sevilla ermittelt (Hinspiel: 2:2), das Endspiel findet am 25. Mai in Sevilla statt.

Die Gastgeber waren im ersten Abschnitt die bestimmende Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Reals größte Chance vor dem Seitenwechsel vereitelte der seit Wochen überragende Barca-Torhüter ter Stegen, der bei einer Chance für Karim Benzema mit dem Fuß zur Stelle war (37.). Eine Minute später hatte der ehemalige Mönchengladbacher Glück, als ein Schuss von Vinicius knapp über das linke obere Toreck strich.

Der Uruguayer Suarez, der zunächst kaum Akzente setzte, erzielte das 1:0 (50.) nach Vorarbeit des früheren Dortmunders Ousmane Dembelé. Wenige Minuten später rettete ter Stegen die Führung, als er einen Kopfball von Lucas Vazquez parierte. Raphael Varane (69.) und Suarez mit einem Foulelfmeter (73.) sorgten für die Entscheidung.

Am Samstag (20.45 Uhr) stehen sich die beiden Erzrivalen im Ligaspiel im Bernabeu-Stadion gegenüber. Tabellenführer Barcelona und den Tabellendritten Real trennen vor dem nächsten Clasico neun Punkte.

+++ 27. Februar: Doping Razzia bei Ski-WM in Seefeld, neun Festnahmen +++

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld haben ihren ersten handfesten Skandal. Das österreichische Bundeskriminalamt nahm heute nach eigenen Angaben sieben Personen fest, darunter fünf Sportler. "Es handelt sich um zwei österreichische, einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler teilte das BKA mit. Bei den beiden Österreichern soll es sich nach Angaben von ÖSV-Sportdirektor Markus Gandler um Dominik Baldauf und Max Hauke, beide 26 Jahr alt, handeln. Das meldete die "Tiroler Tageszeitung" am frühen Nachmittag. ARD-Dopingredaktion und "Süddeutsche Zeitung" hatten bereits über die Festnahmen berichtet. Demnach wurden in Erfurt ein Sportmediziner sowie ein mutmaßlicher Komplize festgenommen. Die Sportler sollen vor dem Männerrennen über 15 Kilometer klassisch (Start: 14 Uhr) auf frischer Tat erwischt worden sein, twitterte ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt am Mittag. Laut BKA soll es sich um ein weltweit agierendes Dopingnetzwerk handeln. Die kriminelle Organisation sei in Deutschland ansässig gewesen und werde verdächtigt, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchgeführt zu haben, um deren Leistung zu steigern und illegale Einkünfte zu generieren. Beim deutschen WM-Team habe es am Mittwoch keine Razzien gegeben, erklärte ein Sprecher des Deutschen Skiverbands der Deutschen Presse-Agentur. In einer für 15 Uhr anberaumten Pressekonferenz in Innsbruck wollen die Ermittler weitere Untersuchungsergebnisse präsentiert werden.

+++ 26. Februar: Erstes WM-Gold der Skispringerinnen geht an favorisiertes deutsches Team +++

Die Tränen flossen, es wurde gehüpft und gejubelt: Am Ende eines geschichtsträchtigen Tages haben die deutschen Skisprung-Frauen ihre derzeitige Vormachtstellung mit dem ersten WM-Titel im Mannschaftswettbewerb gekrönt. Katharina Althaus vollendete am Mittwochabend in Seefeld mit einem souveränen 99,5-Meter-Satz das, was Juliane Seyfahrt, Ramona Straub und Carina Vogt zuvor bereitet hatten. "Wir sind für Premieren geboren. Für mich war es die schönste Goldmedaille, weil sie das Team gewonnen hat. Wir haben nicht nur eine gute Athletin, sondern viele", sagte Bundestrainer Andreas Bauer. "Es war ein sehr großer Moment für uns. Ich war ein bisschen nervös. Es ist immer schwer in so einer speziellen Disziplin. Ich bin einfach glücklich", sagte Vogt, die mit ihrem fünften Titel nun erfolgreicheste Athletin im Deutschen Skiverband ist. Die erste Olympiasiegerin in der Skisprunggeschichte überholte die viermaligen Weltmeister Jens Weißflog und Martin Schmitt. Die Silbermedaille sicherten sich die Österreicherinnen vor den Skisprung-Frauen aus Norwegen. Die deutschen Damen gehören auch im Einzelwettbewerb zu den Mitfavoritinnen.

+++ 25. Februar: Nagelsmann verpasst Sieg beim künftigen Club - Hoffenheim 1:1 in Leipzig +++

Trainer Julian Nagelsmann hat mit der TSG Hoffenheim bei seinem zukünftigen Club RB Leipzig trotz langer Führung nur ein Remis geholt. Die beiden Teams trennten sich am Montagabend in Leipzig zum Abschluss des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:1). Der Kroate Andrej Kramaric hatte die Kraichgauer vor 33.569 Zuschauern in Führung gebracht (22. Minute), Kapitän Willi Orban erzielte den späten Ausgleich für die Gastgeber (89.). Ohne den kranken Nationalstürmer Timo Werner blieben die Sachsen zum fünften Mal in Serie ohne Liga-Niederlage, verpassten aber den Sprung auf den dritten Platz. Hoffenheim ist durch das Remis weiterhin Achter.

+++ 25. Februar: Nürnberger Pereira für Rote Karte nach vier Minuten drei Spiele gesperrt +++

Matheus Pereira vom Bundesliga-Tabellenletzten 1. FC Nürnberg ist vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt worden. Der 22-jährige Brasilianer muss zudem eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Pereira war in der Bundesligapartie am vergangenen Samstag bei Fortuna Düsseldorf wegen einer Tätlichkeit gegen einen Gegenspieler bereits in der 4. Minute des Feldes verwiesen worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt.

+++ 25. Februar: Wechsel-Eklat im League-Cup-Finale +++

Torhüter Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea hat den Wechsel-Eklat vor dem Elfmeterschießen im Liga-Pokal-Finale gegen Manchester City mit einem Missverständnis erklärt. "Es war nicht so, dass ich mich geweigert habe, ausgewechselt zu werden", sagte der 24 Jahre alte Spanier nach der 3:4-Niederlage seiner Mannschaft am Sonntagabend im Elfmeterschießen im Londoner Wembley-Stadiona. Alles sei ein "großer Irrtum" gewesen, erklärte später auch Chelsea-Trainer Maurizio Sarri.

In der Schlussphase wollte der Coach seinen Keeper vom Platz nehmen und dafür Willy Caballero einwechseln, der im Ligapokal-Finale 2016 - damals noch im Tor von Man City - drei Elfmeter gehalten hatte. Doch Kepa verweigerte den Wechsel, und Sarri tobte an der Seitenlinie. Vor dem Elfmeterschießen musste Deutschlands Nationalverteidiger Antonio Rüdiger seinen Trainer zurückhalten. "Es war zu keinem Zeitpunkt meine Absicht, den Anweisungen des Trainers nicht Folge zu leisten", twitterte Kepa später. "Ich habe großen Respekt vor dem Coach und seiner Autorität."

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019

Der Trainer habe wohl gedacht, er könne nicht mehr weitermachen, da er zweimal auf dem Spielfeld behandelt worden sei. Er habe nur klar machen wollen, dass er wieder fit sei, meinte Kepa. Die Ärzte hätten dann für Klarheit gesorgt.

+++ 24. Februar: Skispringer holen erstes Mannschaftsgold seit 18 Jahren +++

Die deutschen Skispringer haben mit der Goldmedaille im Teamwettbewerb ein perfektes WM-Auftaktwochende gekrönt. Das Team von Bundestrainer Werner Schuster setzte sich am Sonntag in Innsbruck in der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler mit riesigem Vorsprung vor Gastgeber Österreich und Japan durch und sorgte damit nur einen Tag nach dem Doppelerfolg von Eisenbichler und Geiger im Einzel für den nächsten Glanzpunkt bei den Titelkämpfen in Seefeld. Zugleich war es das erste deutsche Teamgold bei den Männern seit 18 Jahren.

+++ 24. Februar: Frenzel und Rießle kombinieren sich zum Teamgold +++

Einzel-Weltmeister Eric Frenzel und Fabian Rießle haben dem deutschen Team bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld die nächste Goldmedaille beschert. Die beiden Kombinierer gewannen am Sonntag nach je einem Sprung von der Schanze in Innsbruck und 2 x 7,5 Kilometern in der Loipe den Teamsprint vor Norwegen und Österreich. Für Frenzel war es das siebte WM-Gold und die 14. Medaille bei einer WM, der 30 Jahre alte Oberwiesenthaler ist damit der erfolgreichste Kombinierer der WM-Geschichte. Rießle ist zum dritten Mal in seiner Laufbahn Weltmeister.

+++ 24. Februar: Hoeneß zu Transferplänen: "Wenn Sie wüssten ..."

Der FC Bayern München scheint bei seiner großen Transferoffensive im kommenden Sommer schon sehr weit zu sein. "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison...", sagte Präsident Uli Hoeneß am Sonntag vielsagend in der Sendung "Doppelpass" des TV-Senders Sport1. Namen nannte er neben den schon feststehenden Verpflichtungen des französischen Fußball-Weltmeisters Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart und Stürmertalent Jann Fiete Arp vom Zweitligisten Hamburger SV nicht. Denn noch würden die aktuellen Akteure auf den entsprechenden Positionen gebraucht. Diese könnten sonst "böse" sein.

"Wir hatten beschlossen, nicht diese, sondern nächste Saison zu klotzen", sagte Hoeneß zum Kaderumbau. Dem Vernehmen nach soll auch die Verpflichtung des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez (23) von Atlético Madrid für über 80 Millionen Euro sicher sein.

+++ 22. Februar: Eric Frenzel zum sechsten Mal Weltmeister in der Nordischen Kombination +++

Kombinierer Eric Frenzel hat am Freitag in Seefeld (Österreich) seinen sechsten WM-Titel geholt. Der 30-Jährige gewann den Wettkampf am Freitag nach einem Sprung von der Großschanze und einem Zehn-Kilometer-Langlauf vor dem Norweger Jan Schmid und Franz-Josef-Rehrl aus Österreich. Der zweifache Olympiasieger aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz hatte bereits bei Halbzeit nach einem starken Sprung auf 130,5 Metern geführt und war mit fünf Sekunden Vorsprung in die Loipe gegangen. Am letzten Anstieg setzte er dort die entscheidende Attacke und fuhr letztlich 4,3 Sekunden vor Schmid über die Ziellinie. Fabian Rießle und Johannes Rydzek komplettierten das starke Abschneiden des DSV auf den Plätzen sieben und neun.

+++ 22. Februar: Skispringer Eisenbichler gewinnt WM-Quali am Bergisel

Skispringer Markus Eisenbichler präsentiert sich rechtzeitig zur Nordischen Ski-WM wieder in Topform. Der 27-Jährige gewann am Nachmittag in Innsbruck mit einem Satz auf 128,5 Meter die Qualifikation für den Wettkampf auf der Großschanze. Zweiter wurde DSV-Teamkollege Karl Geiger, der es bei besserem Wind sogar auf 131 Meter brachte. Für das Springen am Samstag (14.30 Uhr) qualifizierten sich auch Richard Freitag als 14. und Olympiasieger Andreas Wellinger, der mit einem Sprung auf 119,5 Meter 15. wurde.

+++ 22. Februar: Eintracht Frankfurt trifft in Europa-League auf Inter Mailand +++

Traumlos für die Kicker von Eintracht Frankfurt. Die Hessen treffen im Achtelfinale der Europa-League auf den italienischen Topclub Inter Mailand. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon. Die Eintracht hat am 7. März zunächst Heimrecht, eine Woche später geht es im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand um den Einzug ins Viertelfinale. Frankfurt ist nach dem furiosen 4:1-Erfolg am Donnerstag gegen Schachtjor Donezk der letzte deutsche Verein in der Europa League. Das Team von Trainer Adi Hütter erreichte erstmals seit 24 Jahren wieder die Runde der letzten 16 eines Europapokal-Wettbewerbs. Das Finale der Europa League 2019 findet am 29. Mai in Baku (Aserbaidschan) statt.

Die Achtelfinals im Überblick

FC Arsenal - Stade Rennes

FC Chelsea - Dynamo Kiew

Eintracht Frankfurt - Inter Mailand

SSC Neapel - FC Salzburg

FC Valencia - FK Krasnodar

Zenit St. Petersburg - FC Villareal

FC Sevilla - Slavia Prag

Dinamo Zagreb - Benfica Lissabon

+++ 22. Februar: BVB-Kapitän Marco Reus fällt auch gegen Leverkusen aus +++

Am Donnerstag schien das Comeback von Marco Reus in der wichtigen Bundesliga-Partie am Sonntag noch so gut wie sicher. Offenbar kann der Kapitän des Tabellenführers nun aber doch noch nicht wieder für die Borussia auflaufen. Reus hatte sich am 5. Februar beim Pokal-Aus gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. Ohne den 29-Jährigen war der BVB zuletzt in eine kleine Ergebniskrise gerutscht. Gegen Hoffenheim verspielte das Team von Lucien Favre eine 3:0-Führung, am vergangenen Montag kam man beim Tabellenletzten in Nürnberg nicht über ein torloses Remis hinaus. Wie die "Bild" berichtet, fehlte Reus am Freitag beim Mannschaftstraining - genau wie Teamkollege Lukas Piszczek.

+++ 22. Februar: Saftige Geldstrafe für Jürgen Klopp +++

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss umgerechnet fast 52.000 Euro Strafe zahlen, nachdem er einen Schiedsrichter in der englischen Premier League kritisiert hatte. Der englische Fußball-Verband FA erklärte am Donnerstag, Klopp habe mit seinen Aussagen am 4. Februar die Integrität des Unparteiischen Kevin Friend in Frage gestellt.

Beim 1:1 gegen West Ham United hatte Friend das Führungstor des FC Liverpool anerkannt, obwohl James Milner zuvor im Abseits gestanden hatte. Klopp erklärte nach der Partie, er sei ziemlich sicher, dass der Schiedsrichter von seinem Fehler gewusst habe. Seine Aussagen legten nahe, dass dies Friends Leistung in der zweiten Hälfte beeinflusst habe.

+++ 21. Februar: Eintracht setzt Europapokal-Party fort, Leverkusen scheitert gegen Krasnodar +++

Eintracht Frankfurt ist in das Achtelfinale der Europa League eingezogen und hat erstmals seit 24 Jahren wieder die Runde der letzten 16 in einem internationalen Wettbewerb erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann 4:1 (2:0) gegen Schachtjor Donezk und kam damit nach dem 2:2 im Hinspiel in der Ukraine weiter. Dank des Sieges setzt die Eintracht die Party-Wochen in der Europa League fort. Vor 47.000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena trafen Jovic in der 23. Minute, zweimal Haller (27. per Handelfmeter/80.) und Ante Rebic (88.) für die Eintracht. Nach dem Anschlusstreffer durch Junior Moraes (63.) musste der Uefa-Cup-Sieger von 1980 bei zwei Lattentreffern von Marlos (70.) und Taison (79.) zwischenzeitlich zittern, ehe gefeiert werden durfte. Nun hofft der Fußball-Bundesligist bei der Auslosung am Freitag auf ein attraktives Los. Bayer Leverkusen ist dagegen ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist scheiterte durch ein 1:1 im Zwischenrunden-Rückspiel an FK Krasnodar. Das Hinspiel in Russland war 0:0 ausgegangen. Das Tor von Charles Aránguiz in der 87. Minute war nach dem Auswärtstreffer von Krasnodar durch Magomed Suleymanow drei Minuten zuvor zu wenig.

+++ 21. Februar: ManCity-Fan nach Faustschlag von Schalker in Lebensgefahr +++

Am Rande des Champions-League-Spiels zwischen Schalke 04 und Manchester City ist ein Engländer lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei bei einer Auseinandersetzung mit Schalke-Fans von einem Fausthieb getroffen worden, berichtete die Polizei in Gelsenkirchen. Der Manchester-Fan sei zu Boden gegangen und habe beim Aufschlag am Mittwochabend ein massives Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein suchte nach Zeugen des Vorfalls, der sich an der äußeren Promenade am Gästefanblock ereignet hatte. Außerdem werde Videomaterial ausgewertet. Einen Tag nach dem Spiel befand sich der 32-Jährige weiterhin in akuter Lebensgefahr.

+++ 20. Februar: Ronaldo verliert mit Juventus Turin gegen Atletico Madrid +++

Das war keine schöne Rückkehr: Ronaldo hat mit Juventus Turin das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales bei Atletico Madrid mit 0:2 verloren. Es war der erste Auftritt des Superstars in der spanischen Hauptstadt, seit er Real im Sommer verlassen hatte. Damit dürften die Italiener kaum Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde haben. Für Ronaldo eine ungewohnte Situation - der Portugiese hat den Titel bereits fünf Mal gewonnen. José Maria Giménez (78. Minute) und Diego Godín (83.) erzielten die späten Treffer für Atletico. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

+++ 19. Februar: Missverständnis beim Handschlag: Klopp raunzt Kovac an +++

Es war nur eine Nullnummer, aber eine der spektakuläreren Art: Liverpool und Bayern München haben sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales an der Anfield Road torlos getrennt. Für die Bayern ist das Remis ein Erfolg, für Liverpool eine Enttäuschung. Deswegen war Trainer Jürgen Klopp vielleicht ein wenig gereizt, als er nach dem Schlusspfiff Niko Kovac die Hand geben wollte. Der Bayern-Coach war aber noch damit beschäftigt, die komplette Bank abzuklatschen und ließ Klopp einen Moment lang stehen. Der beschwerte sich daraufhin in aller Deutlichkeit beim Bayern-Trainer, bevor sie sich fair verabschiedeten: "Es war ein reines Missverständnis. Ich wollte Niko gleich die Hand schütteln und er hat erst mal ganz Bayern abgeklatscht. Ich habe da gestanden wie der Ochs vorm Berg ", sagte der Liverpooler Trainer hinterher zu "Sky".

Kovac sagte zu dem kleinen Vorfall: "Es ist ja in England üblich, dass man sich nach dem Schlusspfiff die Hand gibt. Ich bin aber erst mal zu meiner Bank und nicht zu ihm. Das kennt er aus England anders. Aber war es war nicht böse gemeint, ich habe mich ja danach entschuldigt."

+++ 19. Februar: Sami Khedira fehlt Juventus wegen Herzproblemen +++

Wegen Herzproblemen fehlt der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira dem italienischen Spitzenclub Juventus Turin am Mittwoch im Spiel der Champions League bei Atletico Madrid. Der Verein teilte am Dienstagabend mit, dass der 31-jährige Mittelfeldspieler wegen Herzrhythmusstörungen behandelt wird und auf die Reise nach Spanien verzichten muss. Die gesundheitlichen Probleme beim Weltmeister von 2014 wurden kurz vor der Abreise des souveränen Tabellenführers der Serie A festgestellt.

+++ 19. Februar: Ex-NFL-Profi nach Streit um Parkplatz erschossen

Im Streit um einen Parkplatz hat ein 31-Jähriger im US-Bundesstaat Colorado eine Waffe gezogen und den früheren Football-Profi Anthony T.J. Cunningham erschossen. Das berichtet unter anderem die "Denver Post" . Demnach gerieten die beiden Nachbarn am Sonntag vor einer High School in Aurora aneinander. Der mutmaßliche Schütze soll im Verlauf des Streits mehrfach auf den 46-Jährigen gefeuert und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Der Ex-Profi der Seattle Seahawks starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Einem Polizeisprecher zufolge wohnt der mutmaßliche Täter in der gleichen Straße wie Cunningham und soll das Opfer bereits Stunden vor dem tödlichen Streit körperlich angegriffen haben.

+++ 18. Februar: Darmstadt 98 entlässt Trainer Dirk Schuster +++

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat auf die sportliche Misere reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Dirk Schuster getrennt. "Aufgrund der starken Gefährdung der in dieser Saison ausgerufenen Ziele und der nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung der Mannschaft haben wir uns zu dieser Entscheidung gezwungen gesehen", begründete Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch am Montag die Freistellung des 51-jährigen Fußballlehrers. Ein Nachfolger für Schuster steht noch nicht fest.

Nach nur sechs Punkten aus den vergangenen zehn Spielen beträgt der Abstand der "Lilien" zum Abstiegsrelegationsplatz nur noch vier Zähler. Neben Schuster müssen auch die Co-Trainer Sascha Franz und Frank Steinmetz gehen.

Schuster war am 11. Dezember 2017 als Nachfolger von Torsten Frings nach Darmstadt zurückgekehrt. Zuvor hatte er die Hessen schon von Dezember 2012 bis Sommer 2016 betreut und in dieser Zeit von der 3. Liga in die 1. Fußball-Bundesliga geführt. Sein Vertrag gilt bis zum Saisonende.

+++ 17. Februar: Haus von Kevin-Prince Boateng in Barcelona ausgeraubt +++

Böse Überraschung für Kevin-Prince Boateng nach der Freude über den 1:0-Sieg seines FC Barcelona gegen Real Valladolid: Das Haus des Fußball-Profis in der spanischen Metropole sei während der Begegnung am Samstagabend ausgeraubt worden, berichtete die Zeitung "Mundo Deportivo". Die unbekannten Täter hätten unter anderem Juwelen im Wert von insgesamt rund 300.000 Euro sowie auch Bargeld erbeutet, hieß es.

Der gebürtige Berliner hatte zuvor seinem ersten Einsatz für Barça in der spanischen Liga sowie sein erstes Spiel im Camp Nou gefeiert. Er spielte von Anfang an und wurde in der 60. Minute durch Luis Suárez ersetzt. Die Einbrecher vermiesten dem 31 Jahre alten Deutsch-Ghanaer also einen ganz besonderen Tag.

Boateng spielt erst seit Januar in Barcelona. Der Tabellenführer der Primera División lieh ihn bis Saisonende vom italienischen Erstligisten US Sassuolo aus. Die Katalanen besitzen zudem eine Kaufoption über acht Millionen Euro. In der Bundesliga spielte Boateng für Hertha BSC, Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

+++ 17. Februar: Wegen Bibiana Steinhaus: Keine Fußball-Übertragung im iranischen TV +++

Weil Bibiana Steinhaus das Bundesliga-Gastspiel des FC Bayern München am Freitag beim FC Augsburg geleitet hat, soll die Übertragung des Spiels im iranischen Staatsfernsehen IRIB abgesagt worden sein. Das berichteten diverse iranische Medien und veröffentlichten auch Bilder der deutschen Schiedsrichterin.

Wegen der strengen islamischen Vorschriften werden im iranischen Fernsehen keine Bilder von freizügig gekleideten Frauen - wie etwa in kurzen Sporthosen - gezeigt. In Spielfilmen werden solche Szenen zensiert. Da aber Steinhaus ständig im Bild gewesen und so eine Zensierung kaum möglich gewesen wäre, sei die Übertragung einfach gestrichen worden, hieß es.

Das iranische Fernsehen durfte wegen der strikten Regeln in der Vergangenheit schon mehrmals die Auslosungen oder Eröffnungszeremonien wichtiger Fußball-Turniere nicht komplett übertragen. Die iranischen Fans reagieren immer verärgert über die Maßnahmen, doch der einflussreiche Klerus hält an seinen islamischen Kriterien weiterhin fest.

+++ 15. Februar: NFL einigt sich mit Kaepernick und Reid +++

Die amerikanische Football-Liga NFL hat im Rechtsstreit mit den beiden Spielern Colin Kaepernick und Eric Reid eine außergerichtliche Einigung erzielt. Dies bestätigte die US-Profiliga am Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung. "Die Parteien haben sich dazu entschlossen, im anhaltenden Rechtsstreit eine Lösung herbeizuführen. Die Einigung unterliegt einer Stillschweigepflicht und wird daher von keiner Seite weiter kommentiert werden", erklärte die Liga.

Kaepernick, der im Jahr 2016 als erster Spieler während der Nationalhymne an der Seitenlinie protestierte, hatte im Oktober 2017 Klage gegen die Liga wegen unlauterer Absprache eingereicht. Der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers beschuldigt die NFL einer internen Absprache aufgrund derer er keine weitere Beschäftigung in der Liga erhalten hatte. Reid schloss sich Kaepernicks Klage im Mai 2018 an.

Bei den Protestaktionen knieten Kaepernick und andere Spieler während der Nationalhymne und hatten damit eine landesweite Debatte losgetreten, in die sich schließlich auch Präsident Donald Trump einschaltete. Trump hatte die NFL-Clubs sogar aufgefordert, alle "Hurensöhne" zu feuern, die nicht für die Nationalhymne aufstünden. Kaepernicks Aktionen führten vereinzelt auch zu Protesten in anderen Sportligen.

+++ 14. Februar: Frankfurt und Leverkusen spielen nur remis in der Europa League +++

Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat seinen Siegeszug durch die Europa League nicht fortsetzen können, darf aber weiter auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen. Trotz 80-minütiger Überzahl mussten sich die Hessen am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Martin Hinteregger in der 7. Minute und Filip Kostic (50.) trafen vor rund 15.000 Zuschauern in Charkiw für den Fußball-Bundesligisten, der zuvor alle sechs Gruppenspiele siegreich gestaltet hatte. Marlos (10.) per Foulelfmeter und Taison (67.) erzielten die Tore für die Ukrainer, die nach einem frühen Feldverweis gegen Taras Stepanenko (11.) fast die gesamte Partie in Unterzahl bestreiten mussten.

Bayer Leverkusen nimmt nach dem Europacup- Comeback von Trainer Peter Bosz Kurs auf das Achtelfinale der Europa League. Das 0:0 beim russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar spricht vor dem Rückspiel in einer Woche eher für die bis zum Schluss kämpfende Werkself. Vor 34.827 Zuschauern im Krasnodar-Stadion hatte der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mehr vom Spiel und gute Chancen zum Sieg, konnte aber dank einer Steigerung nach der Pause auch mit der Nullnummer zufrieden sein. "Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Resultat", sagte Bosz. "Ich hätte gern ein Auswärtstor gemacht", meinte der 55 Jahre alte Niederländer und stachelte sein Team nach dem engagierten Auftritt an: "Jetzt müssen wir zu Hause gewinnen!"

+++ 14. Februar: Ski-WM: Rebensburg gewinnt Silber im Riesenslalom +++

Viktoria Rebensburg hat bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Are Silber im Riesenslalom gewonnen. Sie musste sich in Schweden nur der Slowakin Petra Vlhova geschlagen geben und holte das erste Edelmetall für das deutsche Team bei den Titelkämpfen.

+++ 14. Februar: Anthony Modeste darf für Köln spielen +++

Aufatmen in der Domstadt: Nach langer Hängepartie hat der 1. FC Köln die Spielberechtigung für Anthony Modeste erhalten. Der chinesische Fußballverband erteilte mit der Zustimmung des ehemaligen Klubs des Stürmers, Tianjin Tianhai FC, die Freigabe. Dies teilte der Weltverband Fifa dem Verein am Donnerstag mit. "Diese Entwicklung freut uns sehr", sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. Modeste, der im vergangenen November zum 1. FC Köln zurückgekehrt war, wird im Kader für das Zweitliga-Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky) stehen und reist mit dem Team nach Ostwestfalen.

+++ 13. Februar: Basketballer Dennis Schröder präsentiert sein Baby +++

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder im Babyglück: Auf seinem Instagram-Account hat der 25-jährige Profi aus der nordamerikanischen Liga NBA ein Foto mit einem Neugeborenen in den Händen gepostet. "Meine Liebe, meine Welt, mein Baby", schrieb er dazu.

Schröder fehlte in der Nacht auf Mittwoch beim Spiel seiner Mannschaft Oklahoma City Thunder gegen die Portland Trail Blazers. Seine Mannschaft holte sich trotzdem mit 120:111 den vierten Sieg in Folge.

Schröder und seine Freundin wohnen in Oklahoma City, nachdem der Aufbauspieler vor der laufenden Saison von den Atlanta Hawks zu Thunder gewechselt ist.

+++ 12. Februar: Paris Saint-Germain lässt Manchester United keine Chance +++

Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain haben sich nach einer 45-minütigen Gala-Vorstellung im Old Trafford eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in das Viertelfinale der Champions League verschafft. Der französische Meister entschied am Dienstag das Achtelfinal-Hinspiel bei Manchester United mit 2:0 (0:0) für sich. Presnel Kimpembe (53. Minute) und Kylian Mbappé (60.) erzielten die Treffer für das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt, das ohne die beiden verletzten Ausnahmestürmer Neymar und Edinson Cavani auskommen musste.

Kurz vor Schluss sah Manchesters entnervter Paul Pogba wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (89.) - was zum am Ende völlig missratenen Abend für den englischen Rekordmeister passte. Nach einer von Taktik und teilweise übertriebener Härte geprägten ersten Hälfte verdiente sich PSG den Sieg dank einer deutlichen Leistungssteigerung und kann im Rückspiel am 6. März im Prinzenpark das Viertelfinal-Ticket lösen. Im anderen Achtelfinal-Hinspiel setzte sich AS Rom gegen den FC Porto mit 2:1 (0:0) durch.

+++ 12. Februar: DFL meldet Umsatzrekord für Bundesliga und Co +++

Der deutsche Profifußball hat in der Saison 2017/18 einen Umsatzrekord von 4,42 Milliarden Euro erzielt. Dies berichtete das "Handelsblatt" mit Bezug auf den "Wirtschaftsreport 2019" der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Vor allem ein neuer Medienvertrag trug demnach 65 Prozent zum Wachstum bei. Für die Spielzeit 2016/17 hatte die DFL einen Umsatz von 4,01 Milliarden Euro vermeldet.

Die Bundesliga sei "im Großen und Ganzen sehr gesund", sagte DFL-Chef Christian Seifert der Wirtschaftszeitung. Der Profifußball sei über ein Jahrzehnt hinweg sechsmal stärker als die deutsche Wirtschaft gewachsen. Er räumte aber ein, dass manche Spielergehälter "tatsächlich schwer nachvollziehbar" seien.

Liga-Chef Seifert bekräftigte zudem, im Frühjahr 2020 die Medienrechte neu vergeben zu wollen und daran "bereits seit einem Jahr" zu arbeiten. Die DFL habe neue Ideen entwickelt und rede mit dem Bundeskartellamt darüber. Zur Frage, ob er wieder wie zuletzt mit 80 Prozent mehr Erlöse in diesem Geschäft rechne, erwiderte Seifert: "Es geht ja nicht nach dem Prinzip Hoffnung." Der abgekühlte Fernsehmarkt in England und Italien ist für ihn ein Warnzeichen: "Das sollte uns vorsichtig machen."

+++ 12. Februar: BVB reist ohne Vier nach London +++

Zuletzt ist der BVB-Motor etwas ins Stocken geraten. Gegen Tottenham Hotspur im Champions-League-Achtelfinale soll endlich wieder ein Erfolg eingefahren werden.Ärgerlich ist nur, dass dem Team von Lucien Favre vier wichtige Spieler verletzt fehlen. Besonders schwer wiegen die Ausfälle der Schlüsselspieler Marco Reus (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Paco Alcácer (Schulterverletzung). Reus sorge laut Lizenzspielerchef Sebastian Kehl allein "durch seine Präsenz beim Gegner für eine gewisse Einschüchterung". Auch die Defensivspieler Lukasz Piszczek (Fersenprobleme) und Julian Weigl (Infekt) stehen nicht zur Verfügung. "Es ist schwer, aufgrund unseres personellen Aderlasses eine Topleistung abzurufen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Immerhin: Trainer Favre ist nach überstandener Erkältung wieder fit.