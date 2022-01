Sturz mit dem E-Roller: Eintracht-Trainer bricht sich Jochbein +++ Gladbach verliert auch Zakaria +++ Mathias Ginter verlässt Borussia Mönchengladbach +++ Sport-News im Überblick.

Von "A" wie American Football über "F" wie Fußball bis "Z" wie Zehnkampf. Unsere kompakten News aus der Welt des Sport:

Messi und Ex-Bayern-Profi Bernat bei PSG positiv auf Corona getestet

Beim französischen Top-Team Paris Saint-Germain sind Lionel Messi und Ex-Bayern-Profi Juan Bernat positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte der Fußballverein aus der Ligue 1 am Sonntag mit. Tags zuvor hatte PSG über fünf positive Ergebnisse informiert, allerdings keine Namen genannt.

Neben dem argentinischen Superstar und dem früheren Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München seien auch Nathan Bitumazala und Sergio Rico mit dem Coronavirus infiziert, hieß es nun. Die Spieler hätten sich in Isolation begeben. Ein weiterer Fall aus dem Betreuungspersonal wurde am Sonntag nicht bestätigt.

Zudem informierte PSG darüber, dass der verletzte Stürmer Neymar bis zum 9. Januar seine Rehabilitation in seiner brasilianischen Heimat fortsetzen und in etwa drei Wochen wieder trainieren werde.

Sturz mit dem E-Roller: Eintracht-Trainer bricht sich Jochbein

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich bei einem Sturz mit einem E-Roller das Jochbein gebrochen. Der 47 Jahre alte Österreicher wurde am Sonntag operiert und fehlte daher beim Training des hessischen Fußball-Bundesligisten, wie der Verein mitteilte. "Leider war ich einen kleinen Moment unaufmerksam und bin unglücklich gestürzt. Zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert. Das Gesicht ist geschwollen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung", sagte Glasner.

Je nach Heilungsverlauf soll er am Dienstag oder Mittwoch wieder die Arbeit auf dem Trainingsplatz aufnehmen und die Mannschaft auf den Rückrundenstart gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag vorbereiten.

Gladbach verliert auch Zakaria

Borussia Mönchengladbach verliert nach Matthias Ginter einen weiteren Leistungsträger. Wie der Fußball-Bundesligist zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde mitteilte, wird auch Denis Zakaria den Tabellen-14. im kommenden Sommer verlassen. Der Vertrag des 25 Jahre alten Defensivstrategen läuft wie bei Ginter zum Saisonende aus. Deshalb können beide Profis ablösefrei wechseln.

"Wir wissen nun, mit wem wir für die nächste Saison planen können und mit wem nicht und unter welchen Vorzeichen wir in die Rückrunde gehen. Das war uns wichtig", kommentierte Manager Max Eberl.

Dagegen hat der 21 Jahre alte Abwehrspieler Jordan Beyer seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit wird auch bei Patrick Herrmann angestrebt. "Mit ihm sind wir in guten Gesprächen", sagte Eberl über den neben Tony Jantschke dienstältesten Profi im Kader.

Ginter verlässt Gladbach: "Habe der Borussia viel zu verdanken"

Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach verlassen und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten nicht verlängern. "Nach fünf tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer, diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen", teilte der 27-Jährige auf seinem Instagram-Profil und kündigte an: "Nun geht es mit voller Kraft in die Rückrunde. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde, die noch möglichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu schaffen."

Bayern-Frauen im Viertelfinale gegen PSG - Wolfsburg gegen Arsenal

Die Fußball-Frauen des FC Bayern treffen im Viertelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain, der VfL Wolfsburg bekommt es mit dem FC Arsenal zu tun. Das ergab die Auslosung in Nyon. In den anderen beiden Duellen stehen sich Juventus Turin und Rekordsieger Olympique Lyon sowie Real Madrid und der FC Barcelona gegenüber. Die Hinspiele finden am 22./23. März statt, die Rückspiele am 30./31. März. Der deutsche Meister FC Bayern spielt als Gruppenzweiter zunächst zu Hause, der VfL tritt als Gruppensieger erst auswärts an. Gelost wurden gleichzeitig auch die möglichen Halbfinal-Paarungen. Bayern und Wolfsburg können erst im Endspiel in Turin aufeinandertreffen. Die Münchnerinnen könnten bei einem Weiterkommen wieder auf Gruppengegner Lyon treffen. Möglich ist aber auch Juve. Wolfsburg bekäme es im Halbfinale mit Real oder Barça zu tun.

Omikron-Welle in England: Brentford-Coach Frank fordert Absage des kompletten Premier-League-Spieltages

Wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron hat der Coach des englischen Fußball-Erstligisten FC Brentford eine Absage des kompletten Spieltags gefordert. "Die Corona-Fälle gehen durch die Decke bei allen Premier-League-Clubs, alle müssen sich damit herumschlagen und haben Probleme", sagte Thomas Frank am Donnerstag. Eine Verlegung der Erstligapartien sowie der kommenden Runde im Carabao Cup, des zweitwichtigsten Pokalwettbewerbs, biete Zeit, um Hygienemaßnahmen sicherzustellen und die Infektionskette zu unterbrechen, sagte der Däne.

Die für Donnerstagabend angesetzte Premier-League-Partie zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur wurde von der Liga abgesagt. Die Spurs leiden unter zahlreichen Corona-Fällen und hatten am Donnerstagmorgen eine Spielabsage beantragt, weil sie nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung haben. Nach Rücksprache mit der Premier League und der britischen Gesundheitsbehörde wurde das Trainingsgelände der ersten Mannschaft von Leicester am Donnerstagmorgen geschlossen, um den Ausbruch einzudämmen.

Großer Bayern-Engpass im Mittelfeld - Musiala mit Mittelhandbruch

Die Personalprobleme des FC Bayern München haben sich vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart noch mehr zugespitzt. Neben dem weiteren Ausfall von Joshua Kimmich, der wegen Lungenproblemen nach einer Corona-Infektion erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen wird, stehen für Dienstag (18.30 Uhr) hinter mehreren Mittelfeldakteuren Einsatzfragezeichen. Corentin Tolisso hat muskuläre Probleme. Es bestehe aber "keine strukturelle Verletzung", berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Montag. Laut Medien absolvierte der Franzose am Dienstag lockere Laufrunden. Leon Goretzka laboriert weiter an Knieproblemen. Auch bei dem Nationalspieler musste Nagelsmann vor dem Abschlusstraining offen lassen, ob er gegen den VfB in den Kader zurückkehren könne. Dazu hat sich Jamal Musiala beim Heimsieg gegen Mainz den Bruch eines Mittelhandknochens zugezogen. Die Hand wurde geschient. "Er könnte damit spielen", sagte Nagelsmann. Ein Einsatz sei "schmerzabhängig".

Gut-Behrami besiegt Goggia bei Skirennen in St. Moritz

Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den ersten ihrer beiden Heim-Weltcups in St. Moritz gewonnen. Die Weltmeisterin siegte im Super-G am Samstag mit 0,18 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia, die die drei vorherigen Speedrennen in dieser Saison für sich entschieden hatte. Dritte wurde die Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+1,18 Sekunden).

Kira Weidle, die einzige deutsche Starterin in St. Moritz, fuhr mit 2,81 Sekunden Rückstand auf Rang 19. Die kurvigere der beiden Speeddisziplinen liegt der Starnbergerin weiter nicht so gut wie die Abfahrt. Am Sonntag steht für die Damen noch ein weiterer Super-G an.

RB Leipzig: Domenico Tedesco folgt auf Jesse Marsch

Domenico Tedesco ist neuer Trainer von RB Leipzig. Wie der sächsische Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, erhält der Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Jesse Marsch einen Vertrag bis Sommer 2023. Der 36-Jährige soll das kriselnde Team wieder auf Champions-League-Kurs bringen. Der bisherige Co-Trainer Achim Beierlorzer, der das Team zuletzt interimsweise betreut hatte, wird dem neuen Trainerteam nicht mehr angehören.

Zuletzt hatte Tedesco bis zum Mai Spartak Moskau trainiert. Als Cheftrainer war der Deutsch-Italiener auch beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und beim damaligen Bundesligisten FC Schalke 04 tätig gewesen. Tedesco wird sein Bundesliga-Comeback am Samstag (15.30 Uhr/Sky und stern-Liveticker) im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach geben. Überraschend kommt die Personalie Tedesco nicht mehr. Seit Tagen gehörte er zum Kandidatenkreis.

Hamburger Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen HSV-Profi Bakery Jatta

Seit Langen wird darüber diskutiert, ob HSV-Profi Bakery Jatta tatsächlich der ist, der er zu sein vorgibt. Nun hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen Jatta erhoben. Ihm werden "Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen sowie in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen."

Nach Auffassung der Behörde handelt es sich bei Bakery Jatta in Wahrheit um Bakary Daffeh. Er soll 2015 aus Gambia ohne Pass und Aufenthaltstitel über Italien nach Deutschland eingereist und sich beim Sozialamt unter falschen Namen und Geburtsdatum ausgegeben haben. Indem er angab am 06.06.1998 geboren und damit minderjährig zu sein, wollte er laut Staatsanwaltschaft eine Abschiebung verhindern.

Tatsächlich aber sei er unter seiner wahren Identität und seinem echten Geburtsdatum (06.11.1995) in Afrika bereits für zwei Vereine als Fußballprofi tätig gewesen. Seine falschen Personalien soll er später mehrmals bei behördlichen Anträgen verwendet haben – zum Beispiel bei Anträgen auf Erteilung und Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis oder bei der Ausstellung eines Führerscheins.

Lauterbach fordert Obergrenze von 5000 Zuschauern pro Spiel

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert kurz vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern eine Obergrenze für Fußballspiele. "Aus meiner Sicht sollte kein Spiel mehr als 5.000 Zuschauer haben", schrieb Lauterbach auf Twitter mit Blick auf das umstrittene rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende vor 50.000 Fans. Am Mittwoch war der Corona-Inzidenzwert in Köln sprunghaft gestiegen. "Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen. Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen", schrieb Lauterbach. Nach Angaben der Stadt Köln vom Mittwoch gebe es allerdings noch keinen Infektionsfall mit Bezug zum Bundesligaspiel vom Samstag. Am Donnerstag beraten Bund und Länder über schärfere Maßnahmen. Dabei geht es auch um Einschränkungen bei Großveranstaltungen.

Anfang-Nachfolger gefunden – Werner wird neuer Werder-Trainer

Ole Werner wird neuer Trainer von Werder Bremen. Das gab der Fußball-Zweitligist bekannt. Der 33-Jährige hatte bis September den Ligakonkurrenten Holstein Kiel trainiert. Sein Vorgänger Markus Anfang war nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfpasses zurückgetreten. Werner soll schon am Montag erstmals das Training in Bremen leiten. Er bringt auch seinen Co-Trainer Patrick Kohlmann aus Kiel mit. "Ole ist ein junger, spannender und sehr guter Trainer, der mit seiner Idee Fußball zu spielen sehr gut zu Werder passt", wurde Werders Geschäftsführer Frank Baumann zitiert.

Ralf Rangnick übernimmt ManU – für sechs Monate

Nächster deutscher Trainer in der Premier League: Ralf Rangnick soll laut einem Bericht neuer Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United werden. Nach Information von "The Athletic" wird der 63-Jährige, der in der Bundesliga unter anderem RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und den FC Schalke trainierte, das Amt interimsweise bis zum Saisonende übernehmen. Darauf hätte sich Man United mit dem Coach geeinigt. Ein Berater Rangnicks sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage: "An der Geschichte ist was dran." Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Rangnicks derzeitiger Verein Lokomotive Moskau, bei dem er als Sportdirektor arbeitet, ihn aus seinem Vertrag entlässt. Laut "The Athletic" soll Rangnick dann bei den Red Devils einen Vertrag über sechs Monate bis Ende Mai unterschreiben und dem Verein anschließend zwei weitere Jahre als Berater zur Seite stehen.

Tennis-Olympiasieger Zverev feiert Titel bei ATP-Finals

Alexander Zverev hat zum zweiten Mal nach 2018 den Titel beim Saisonabschluss der besten Tennisprofis des Jahres gewonnen. Der 24-jährige Hamburger gewann im Endspiel am Sonntag in Turin gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew 6:4, 6:4. In der Vorrunde hatte die deutsche Nummer eins noch knapp im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Weltranglisten-Zweiten verloren.

Zverev verabschiedet sich mit seinem größten Titel in diesem Jahr neben dem Olympiasieg im Sommer in Tokio in den Urlaub. Im Halbfinale hatte die Nummer drei der Welt am Samstag wie in Japan überraschend den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bezwungen.

IOC-Präsident Bach telefoniert mit Tennisspielerin Peng Shuai

IOC-Präsident Thomas Bach hat ein Videotelefonat mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai geführt. Wie das IOC mitteilte, waren auch die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, Emma Terho aus Finnland, und das chinesische IOC-Mitglied Li Lingwei anwesend. Zu Beginn des 30-minütigen Anrufs habe Peng Shuai dem IOC für die Sorge um ihr Wohlergehen gedankt. Sie erklärte, dass sie in Sicherheit sei und wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe, aber dass ihre Privatsphäre zu dieser Zeit respektiert werden solle. Deshalb verbringe sie ihre Zeit gerade am liebsten mit Freunden und Familie. Trotzdem werde sie sich weiterhin dem Tennis widmen, dem Sport, den sie so liebe.

Manchester United feuert Trainer Ole Gunnar Solskjaer

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich nach dreijähriger Amtszeit von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt. Der Verein gab die Entscheidung am Sonntag bekannt. "Danke für alles, Ole", schrieb der Club auf Twitter und postete dazu ein Herz-Emoji. Auf der Internetseite hieß es: "Ole wird bei Manchester United immer eine Legende sein, und wir bedauern es sehr, dass wir zu dieser schwierigen Entscheidung gekommen sind." Laut britischen Medien war die Entscheidung schon am Samstagabend in einer Krisensitzung der Man-United-Verantwortlichen gefallen, die nach der 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten FC Watford einberufen wurde. Es war die fünfte Niederlage für Man United in sieben Liga-Spielen. Unter anderem die britische "Times" und der "Guardian" hatten nach dem Spiel in Watford über das Aus für Solskjaer berichtet, der schon nach den Heimpleiten gegen Liverpool (0:5) und Manchester City (0:2) als angezählt galt.

Zverev nach Sieg gegen Djokovic mit Titelchance zum Saisonabschluss

Alexander Zverev hat wie bei Olympia gegen Novak Djokovic gewonnen und kann seine turbulente Saison in seinem letzten Tennisspiel des Jahres mit einem prestigeträchtigen Titel veredeln. Mit dem verdienten 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 zog der Olympiasieger am Samstagabend beim Saisonfinale in Turin ins Endspiel ein. Dank seiner besten Vorstellung in diesem Turnier in einem hochklassigen und packenden Match wiederholte der Hamburger seinen Coup von den Sommerspielen Tokio, wo er ebenfalls in der Runde der besten Vier gegen den Weltranglisten-Ersten triumphiert hatte. "Ich bin glücklich mit dem Sieg, ich bin glücklich, dass ich hier im Finale bin", sagte der 24-Jährige.

Kimmich fehlt FC Bayern in Augsburg wegen Corona-Quarantäne

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ist in Corona-Quarantäne und fehlt dem FC Bayern daher im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am mit. Der ungeimpfte Mittelfeldspieler Kimmich muss also wegen des Kontakts zu einem Corona-Verdachtsfall im privaten Umfeld wie schon bei den jüngsten Länderspielen erneut eine Zwangspause einlegen. Der 26-Jährige hatte gerade erst die Quarantäne verlassen, in die er zu Beginn der vergangenen Woche als direkte Kontaktperson des infizierten Nationalelf-Kollegen Niklas Süle musste. Auch Süle fehlt in Augsburg ebenso wie der positiv getestete Abwehrkollege Josip Stanisic. Offensivspieler Kingsley Coman ist wegen muskulärer Beschwerden am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nicht dabei. Auch er machte am Freitag demnach nach dem obligatorischen Anschwitzen an der Säbener Straße nicht die Busfahrt nach Augsburg mit.

Ermittlungen gegen Werder-Coach wegen Impfzertifikat

Gegen Werder Bremens Trainer Markus Anfang ist nach Vereinsangaben ein Ermittlungsverfahren wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats eingeleitet worden. Darüber sei die Geschäftsführung des Fußball-Zweitligisten am Donnerstagabend informiert worden, hieß es in einer Stellungnahme.

"In einem persönlichen Gespräch mit der Geschäftsführung hat Markus Anfang die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen und nachdrücklich versichert, vollständig geimpft zu sein und ein gefälschtes Impfzertifikat nicht genutzt zu haben", hieß es in der Werder-Mitteilung.

"Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt", wurde Anfang in der Mitteilung zitiert.

Halbfinale bei ATP-Finals perfekt – Zverev fordert Tennis-Star Djokovic

Olympiasieger Alexander Zverev hat den Halbfinal-Showdown mit Ausnahmekönner Novak Djokovic beim Saisonfinale perfekt gemacht. Deutschlands bester Tennisspieler setzte sich souverän mit 6:2, 6:4 gegen den polnischen Wimbledon-Halbfinalisten Hubert Hurkacz durch und sicherte sich damit in Turin Platz zwei in seiner Vorrundengruppe. Mit einem zunächst entspannten und bemerkenswert dominanten Auftritt entschied der Weltranglisten-Dritte sein Gruppenfinale für sich - und verlängerte seine Saison um mindestens eine Partie. "Ich bin natürlich sehr glücklich hier zum ersten Mal in Turin im Halbfinale zu sein. Es ist eine großartige Atmosphäre", sagte Zverev nach der Partie. "Ich bin sicher, dass die Atmosphäre am Samstag prickelnder und noch besser sein wird. Es war heute mental nicht einfach, weil ich wusste, dass ich gewinnen muss, um ins Halbfinale zu kommen."

Holland ergattert WM-Ticket – Kuntz führt Türkei in Playoffs

Mit dem an der Hüfte verletzten Bondscoach Louis van Gaal auf der Tribüne hat sich die Niederlande das Ticket für die Fußball-WM in Katar gesichert - und auch Stefan Kuntz darf mit der türkischen Auswahl noch auf die Endrunden-Teilnahme hoffen. Oranje kam nach späten Toren im entscheidenden Gruppenspiel zu einem 2:0 (0:0) gegen Norwegen im leeren Rotterdamer Stadion De Kuip und sicherte sich mit 23 Punkten Platz eins in Gruppe G. Dahinter folgt die Türkei, die in Montenegro 2:1 (1:1) gewann und mit 21 Zählern vor Norwegen (18) landete. Das Team des langjährigen deutschen U21-Trainers Kuntz kämpft nun in den Playoffs um einen von drei weiteren WM-Startplätzen.

Das gilt auch für die Ukraine, die durch ein 2:0 (1:0) in Bosnien-Herzegowina noch an Finnland in Gruppe D vorbeizog. Die Nordeuropäer unterlagen daheim dem bereits qualifizierten Weltmeister Frankreich 0:2 (0:0). In Gruppe E behauptete Wales durch ein 1:1 (1:1) gegen den souveränen Gruppensieger Belgien den zweiten Platz vor Tschechien (2:0 gegen Estland), das als einer der besten Nations-League-Gruppensieger aber auch an den Playoffs der insgesamt zwölf Mannschaften teilnimmt.

WM-Qualifikation: Schweiz fängt Italien ab, auch England in Katar dabei

Entsetzen in Italien, Jubel in der Schweiz: Fußball-Europameister Italien hat das sicher geglaubte Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar noch aus der Hand gegeben. Stattdessen qualifizierte sich die Schweiz am Montagabend dank eines 4:0 (0:0)-Sieges gegen Bulgarien direkt für das Turnier.

Die Squadra Azzurra kam im Parallelspiel in Nordirland nicht über ein 0:0 hinaus und musste die Schweiz vorbeiziehen lassen. Als Zweiter der Gruppe C könnte es Italien noch über die Playoffs zur Endrunde schaffen. "Wir hätten es in dieser Gruppe viel früher klar machen müssen. Jetzt müssen wir es im März richten", sagte der völlig konsternierte Trainer Roberto Mancini.

Auch England ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dabei. Beim 10:0 (6:0) in San Marino war Harry Kane mit vier Treffern der überragende Torschütze. Alle Tore gelangen ihm innerhalb von nur 15 Minuten, darunter zwei per verwandelten Elfmetern. In die Playoffs muss Polen. Beim 1:2 (0:1) gegen Ungarn fehlte Robert Lewandowski vom FC Bayern München an allen Ecken und Enden.