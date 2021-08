Kimmich verlängert beim FC Bayern bis 2025 +++ Havertz spendet hohe Summe für Hochwasser-Opfer +++ Gündogan spielt weiter in DFB-Elf +++ Sport-News im Überblick.

Von "A" wie American Football über "F" wie Fußball bis "Z" wie Zehnkampf. Die Welt des Sports ist vielfältig. Täglich finden mal mehr, mal weniger bedeutende Wettkämpfe statt, die wegen der Dominanz einiger weniger Sportarten kaum beachtet werden oder gleich ganz untergehen. Zu Unrecht – finden wir – und berichten an dieser Stelle auch und vor allem über hochklassigen Sport abseits von König Fußball.

25. August: Bronze auf der Bahn – Radsportlerin Schindler holt erste Medaille

Radsportlerin Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio Bronze auf der Bahn gewonnen und damit die erste deutsche Medaille bei den Spielen in Japan geholt. Die 35-jährige Münchnerin setzte sich in der 3000-Meter-Verfolgung im Rennen um Platz drei mit 3:55,120 Minuten klar gegen die US-Amerikanerin Clara Brown (4:01,523) durch.

Schon in der Qualifikation war Schindler fast zweieinhalb Sekunden unter dem bisherigen Weltrekord der Australierin Paige Greco und erstmals unter der Schallmauer von vier Minuten geblieben. Da Greco aber mit 3:52,283 Minuten selbst ihre eigene Marke deutlich verbesserte und auch die Chinesin Xiaomei Wang (3:55,781) schneller war als Schindler, reichte es nicht fürs Finale. Im zweiten Lauf verbesserte sie sich erneut um mehr als zwei Sekunden.

23. August: Kimmich verlängert beim FC Bayern bis 2025

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nationalspieler Joshua Kimmich bis 2025 verlängert. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler war 2015 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hat sich dort zum Weltklasse- und Führungsspieler entwickelt. Auf der Homepage des Vereins wird Kimmich mit den Worten zitiert: "Der wichtigste Grund für meine Vertragsverlängerung ist, dass ich hier beim FC Bayern meiner Leidenschaft jeden Tag mit Freude nachgehen kann", erklärt Kimmich. "Ich habe eine Mannschaft, mit der ich alles erreichen kann, und zudem sind viele Mitspieler zu richtigen Freunden geworden. Darum habe ich überhaupt angefangen, Fußball zu spielen: Weil es Spaß machen sollte. Ich sehe mich selbst noch nicht am Ende meiner Entwicklung und bin überzeugt, dass beim FC Bayern in den nächsten Jahren viel möglich ist. Zudem fühlt sich meine Familie hier sehr wohl. München ist zu einer zweiten Heimat geworden. Die Kombination, die wir hier haben, findet man nicht überall auf der Welt."

22. August: Zverev siegt in Cincinnati

Die deutschen Tennis-Asse Alexander Zverev und Angelique Kerber haben sich nach ihrem erfolgreichen Abschneiden in Cincinnati in der Weltrangliste verbessert. Zverev rückte durch seinen Turniersieg vom fünften auf den vierten Platz vor und überholte Rafael Nadal. Der am Fuß verletzte Spanier hat seine Saison vorzeitig beendet. An der Spitze bleibt der Serbe Novak Djokovic vor dem Russen Daniil Medwedew und dem Griechen Stefanos Tsitsipas. Zweitbester Deutscher ist Jan-Lennard Struff auf Platz 52, vier Plätze dahinter folgt Dominik Köpfer. Angelique Kerber kehrte durch ihren Halbfinal-Einzug unter die Top 20 zurück. Die einstige Nummer eins verbesserte sich vom 22. auf den 17. Platz.

20. August: Fußball-Nationalspieler Havertz spendet für Hochwasser-Opfer

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz spendet eine sechsstellige Summe für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Der "Bild" (Freitag) zufolge beteiligt sich der Profi des FC Chelsea mit 200 000 Euro an den Spendenaktionen zur Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes für die Menschen in den betroffenen Gebieten. Zudem habe der 22-Jährige einen limitierten Spezial-Fußballschuh entworfen, der versteigert werden soll. Havertz wurde in Aachen geboren, Familie und Freunde leben heute noch in dieser Region. "Für mich ist es wichtig, den Menschen meine Unterstützung zu zeigen: Ich bin in der Umgebung aufgewachsen. Auch wenn glücklicherweise keinem aus meiner Familie oder meinen Freunden etwas passiert ist, habe ich das Leid der Menschen mitbekommen", sagte der DFB-Nationalspieler. "Das hat mich bewegt. Deswegen war es mir wichtig zu helfen."

19. August: Tennis-Profis Kerber und Zverev in Cincinnati im Viertelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber haben den Einzug ins Viertelfinale ihrer Tennis-Turniere von Cincinnati geschafft. Der 24 Jahre alte Zverev gewann sein Achtelfinale gegen den Argentinier Guido Pella 6:2, 6:3. Die 33 Jahre alte Kerber war zuvor im WTA-Turnier beim 4:6, 6:2, 7:5 gegen die Weltranglisten-30. Jelena Ostapenko aus Lettland erfolgreich.

19. August: Gündogan spielt offenbar weiter in der Nationalmannschaft

Ilkay Gündogan wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch zukünftig für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung und des Portals "Sportbuzzer" hat der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City in einem Telefonat mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick seine Bereitschaft zum Weitermachen signalisiert. Der 30-Jährige soll erwogen haben, nach dem Achtelfinal-Aus mit der deutschen Auswahl bei der vergangenen Europameisterschaft seine Karriere im DFB-Team zu beenden. Flick habe dem 49-maligen Nationalspieler mitgeteilt, dass er mit ihm plane. Gündogan habe sich daraufhin Bedenkzeit erbeten und dem Nachfolger des nach der EM ausgeschiedenen Joachim Löw dann zugesagt, hieß es.

18. August: Champions League wieder im Free-TV: Highlights im ZDF

Fußball-Fans dürfen sich auf die Rückkehr der Champions League ins frei empfangbare Fernsehen freuen. Nach drei Jahren Pause darf das ZDF in dieser Saison wieder bewegte Bilder vom wichtigsten Europapokal zeigen – allerdings gibt es im Zweiten neben der Liveübertragung des Finals nur Zusammenfassungen der Spieltage am späten Mittwochabend zu sehen.

Knapp ein Jahr nach der Bekanntgabe des Endspiel-Vertrages bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender der Deutschen Presse-Agentur, dass er am 15. September erstmals um 23 Uhr eine einstündige Sendung mit Zusammenfassungen des Spieltags zeigen wird. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen "Sportstudio UEFA Champions League" lange Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt werden. Zum Programm gehören nach Sender-Angaben "außerdem Ausschnitte und Highlights der anderen Spiele von Dienstag und Mittwoch". Weiter heißt es: "Gespräche, Meinungen und Analysen runden das Konzept ab."

16. August: DFB-Sportgericht: Pokal-Aus für VfL Wolfsburg nach Wechselfehler

Dem Bundesligisten VfL Wolfsburg ist der 3:1-Sieg im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster wegen eines Wechselfehlers nachträglich aberkannt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab nach einer mündlichen Verhandlung in Frankfurt/Main dem Einspruch des Regionalligisten gegen die Wertung der Erstrundenpartie statt. Das Spiel wurde laut Sportgericht mit 2:0 für Preußen Münster gewertet.

Wolfsburgs Cheftrainer Mark van Bommel hatte in der Begegnung am 8. August in Münster insgesamt sechs Spieler eingewechselt. Dreimal hatte der Niederländer während der regulären Spielzeit ausgewechselt, drei weitere Profis kamen in der Verlängerung hinzu. Nach den DFB-Statuten ist das nicht erlaubt. Demnach hätte Admir Mehmedi nicht mehr für Maximilian Philipp eingewechselt werden dürfen.

Dem Champions-League-Teilnehmer waren die entsprechenden Bestimmungen des DFB offenbar nicht bekannt. Eine andere Regelung galt bei der EM und beim olympischen Fußball-Turnier mit sechs erlaubten Wechseln im Falle einer Verlängerung. Die Entscheidung des DFB-Sportgerichts ebnete Preußen Münster nicht nur den Weg in die zweite Pokal-Runde am 26./27. Oktober. Zugleich bescherte der Richterspruch dem Viertligisten eine fixe Prämie von rund 257.000 Euro.

14. August: Nachfolgerin für Seifert: Donata Hopfen wird DFL-Geschäftsführerin

Donata Hopfen wird als Nachfolgerin von Christian Seifert zum Beginn des neuen Jahres Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga. Wie die DFL mitteilte, wird Seifert den Liga-Dachverband bereits Ende Dezember verlassen und damit ein halbes Jahr früher als geplant. Seiner Nachfolgerin werde er aber noch bei Bedarf beratend zur Seite stehen. Die 45-jährige Hopfen wechselt von einem Consulting-Unternehmen zur DFL. Sie war zuvor unter anderem Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der "Bild"-Gruppe beim Axel Springer Verlag.

11. August: 14 Spieler und Betreuer von Mainz 05 müssen in Quarantäne

Der FSV Mainz 05 steckt unmittelbar vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison tief im Corona-Chaos. Insgesamt drei Spieler und ein Co-Trainer wurden positiv auf das Virus getestet, zehn weitere Personen vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt, wie die 05er am Mittwoch mitteilten. Der Club sagte das Mannschaftstraining auf Anraten der Behörde ab, doch angesichts der zuletzt täglich angestiegenen Zahl an akuten Fällen stellt sich auch die Frage: Kann am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Vize-Meister RB Leipzig überhaupt gespielt werden?

Die 05er setzen ihre PCR-Testungen "täglich" fort. Treten weitere Fälle auf, könnte auch ein Ausfall der Begegnung am ersten Spieltag drohen. "Alle Erkrankten wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Bis auf leichte Symptome geht es ihnen gut", schrieben die Mainzer. Unter den Infizierten befinden sich auch zwei Menschen, die bereits den vollständigen Impfschutz haben. Namen wurden mit Ausnahme von Karim Onisiwo, dessen positiver Fall schon am Sonntag öffentlich wurde, nicht genannt.

11. August: Rummenigge fordert Reform des Financial Fair Play

Der frühere Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge hat sich erneut für strengere Finanzkontrollen im europäischen Fußball ausgesprochen. "Es existiert bereits in Form von Financial Fair Play. Es muss nur angepasst und stringenter eingesetzt und eingefordert werden", sagte Rummenigge der "Sport Bild". Der 65-Jährige sitzt als Vertreter der Club-Vereinigung ECA im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union. Schärfere Regeln seien eine "absolute Notwendigkeit", sagte Rummenigge. "Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sieht das ähnlich."

11. August: Bobic schließt sich Common Goal an – Fußball soll "Volkssport" bleiben

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat sich der sozialen Initiative Common Goal angeschlossen und vor zu viel technischer Innovation im Fußball gewarnt. "Ich hoffe, dass er nicht zu technisch wird und dass viele Basics und traditionelle Werte noch bleiben, dass wir immer noch Menschen haben, die den Fußball sehr gerne sehen", sagte der ehemalige Nationalspieler in einem am Mittwoch veröffentlichten Video. "Ich hoffe einfach, dass es der Volkssport bleibt", meinte der neue Sportchef des Berliner Fußball-Bundesligisten.

11. August: Fünfkämpferin Schleu nach Reit-Drama – "Schwer, sich davon zu erholen"

Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu überlegt nach dem Reit-Drama bei den Olympischen Spielen in Tokio zukünftig auf ihre Social-Media-Aktivitäten zu verzichten. "Ich bin fast so weit zu sagen, es ist mir wichtiger, das mental zu bewältigen, als Sponsoren zu generieren. Ich will mich nicht diesem Hass aussetzen müssen", sagte die 31-Jährige in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit". "Wenn man einmal so etwas erlebt hat wie ich, ist es sehr schwer, sich davon zu erholen." Der Hass, der ihr in den sozialen Medien entgegengebracht wurde, habe die Enttäuschung über die verpasste Medaille überlagert. Von den Bildern, die sie weinend auf dem Pferd gezeigt hatten, fühle sie sich gedemütigt.

Superstar Valentino Rossi beendet nach dieser Saison seine Motorrad-Karriere. Das gab der 42 Jahre alte Italiener am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz im österreichischen Spielberg bekannt. Seit der Saison 1996 war Rossi Stammpilot in der Motorrad-WM, sammelte in vier verschiedenen Klassen insgesamt neun Weltmeistertitel.

Der letzte Triumph gelang ihm 2009 in der Königsklasse, der MotoGP. Mit insgesamt 115 Grand-Prix-Siegen kam Rossi nah an die Bestmarke seines legendären Landsmanns Giacomo Agostini (122) heran. In der Zukunft möchte der Italiener von zwei auf vier Räder wechseln.

3. August: Corona-Fall beim Bremer SV – Pokal-Partie gegen FC Bayern verschoben

Der kürzeste Weg zu einem Titel im deutschen Profifußball beginnt normalerweise mit einer fiesen Stolperfalle – doch auch das ist diesmal anders. Für Dauermeister FC Bayern München und seinen neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann startet die erste Titelmission zunächst einmal gar nicht. Der für Freitagabend geplante Pokal-Auftakt beim Bremer SV wurde vom Deutschen Fußball-Bund verschoben, nachdem bei dem Oberligisten ein Corona-Fall bekannt wurde. "Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für den Bremer SV", hieß es vom DFB. Über eine Neuansetzung der Partie werde der Verband "in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entscheiden". Die Auslosung der zweiten Hauptrunde muss deshalb verschoben werden.