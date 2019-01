Sean McVay hat es bereits mehrfach in die NFL-Geschichtsbücher geschafft: jüngster Chefcoach, jüngster Trainer der Jahres, jüngster Trainer mit einem Playoff-Sieg. Als er zum Cheftrainer der Los Angeles Rams berufen wurde, war er gerade mal 30 Jahre alt. Nach zwei Jahren im Amt hat er die Rams nun in den Super Bowl geführt. Am 3. Februar nimmt er es mit den Altmeistern der New England Patriots auf.

Und damit beim Super Bowl alles möglichst ohne unnötige Zwischenfälle abläuft, steht ein besonderer Assistent McVay zur Seite. Ted Rath heißt der Mann und sein Job besteht ausschließlich darin, den Cheftrainer von den Schiedsrichtern fernzuhalten. Denn der junge Coach flitzt während der Spiele gerne wie wild am Spielfeldrand hin und her. Dort läuft er ständig Gefahr, den Schiedsrichtern in die Quere zu kommen - und das kann mit Raumverlust für das eigene Team bestraft werden.

Ein Tango am Spielfeldrand

Um solche Nachteile für die Rams zu verhindern, stellt sich Rath hinter McVay und folgt ihm wie ein Schatten, immer bereit, den Cheftrainer an der Hüfte zu packen und zurück zu reißen. "Wenn die Offense auf dem Feld ist, stehe ich die meiste Zeit direkt hinter Sean, um ihn aus dem Weg zu ziehen, wenn die Officials an der Sideline entlanglaufen", erklärt Rath seinen speziellen Job in einem Beitrag von "NFL Films". "Das ist wie ein Tanz - vielleicht wie Tango? Ein Seitschritt in dem Weg des Officials und dann zurück. Man kann das schon fast als Kunst bezeichnen."

"Get Back Coach" wird Rath genannt, "Komm-zurück-Trainer" also. Generell sei er für alle Spieler und Trainer der Rams zuständig, erklärt Rath. Doch mit keinem habe er so viel zu tun wie mit McVay. Denn wenn die Rams-Offensive auf dem Feld steht, ist der Cheftrainer so in das Geschehen und sein Playbook versunken, dass er sonst nichts mehr wahrnimmt.

Wenn Rath seinen Job gut macht, dann sieht es so aus:

This is pretty funny: Ted Rath is the #Rams strength and conditioning coach. His other job? Make sure Sean McVay doesn't get run over by the refs. (via @NFLFilms) pic.twitter.com/KrVIZ6CHq5 — NFL Update (@MySportsUpdate) January 21, 2019

Super Bowl findet am 3. Februar statt

Die Los Angeles Rams spielen am 3. Februar im Super Bowl gegen die New England Patriots. Beide Teams setzten sich am vergangenen Wochenende in den Conference Finals gegen ihre Gegner durch.