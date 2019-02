Die New England Patriots haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen. Am Sonntagabend besiegte das Team von Star-Quarterback Tom Brady in Atlanta die Los Angeles Rams mit 13 zu 3. In einem defensivlastigen Spiel brachen die Teams einen Rekord. In keinem anderen Super Bowl wurden in der gesamten US-Historie weniger Punkte erzielt als in diesem Jahr. In den ersten drei Vierteln schaffte es keiner von beiden einen Touchdown zu erzielen. Mit zehn gefangenen Pässen und 141 errannten Yards gewann Julian Edelman die Auszeichnung für den wichtigsten Spieler des Spiels. Quarterback Tom Brady ist jetzt der erste Profi in der NFL-Geschichte mit sechs Super-Bowl-Ringen. Nach dem Titelgewinn zogen die Patriots mit dem Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleich.