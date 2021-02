Sehen Sie im Video: Tampa fiebert Super Bowl entgegen









Florida und die gesamten USA fiebern dem Super Bowl entgegen, dem landesweiten American-Football-Finale. Vor dem Raymond James Stadium in Tampa herrschte unter der Woche bereits reges Treiben. Als erstes Team in der NFL-Historie werden die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady einen Super Bowl im eigenen Stadion spielen. Die Fans sind begeistert: "Definitiv sehr aufregend, eines der Teams zu sein, die spielen und noch viel mehr, das gesamte Super-Bowl-Erlebnis in der eigenen Stadt zu genießen, das erste Heimteam aller Zeiten zu sei, es fühlt sich definitiv anders an als die letzten Jahre." "Die Straßen sind voll. Die Menschen gehen zum Stadion, machen Fotos jeden Tag. Dann die Helikopter und die Flugzeuge, die hierüber fliegen. Ach ja und die Bucs haben öffentlich trainiert. Es war aufregend in West Tampa." "Wir sind so aufgeregt, endlich hier zu sein nach unserem Weg aus Kansas. Wir haben unsere Tickets über die Kansas City Chiefs gewonnen, weil wir Dauerkartenbesitzer sind." Die Buccaneers empfangen die Kansas City Chiefs im 55. Super Bowl. Kick-Off oder Anpfiff ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Regel um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

