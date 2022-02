Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse des Jahres. In den Nacht vom Sonntag ist es wieder so weit. Wir erklären die wichtigsten Regeln, die Sie kennen sollten .

1. Das Spielfeld ist 100 Yards (etwa 90 Meter) lang und in 10 Yards Abschnitte eingeteilt. Auf jeder Seite gibt es am Ende die sogenannte "Endzone". Ziel des Spieles ist es, den Football dorthin zu bringen.

2. Jedes Spiel beginnt mit einem "Kickoff". Das verteidigende Team versucht den Ball möglichst weit in die gegnerische Hälfte zu schießen. Von dort wird dann weitergespielt. Landet der Ball in der Endzone, geht es an der 25 Yard-Linie weiter.

3. Der Kader jedes Teams besteht aus bis zu 50 Spielern. Elf dürfen dabei pro Spielzug auf dem Feld sein. Jede Mannschaft hat ein jeweils ein Team für die "Offense" und "Defense". Diese stehen nie gemeinsam auf dem Feld. Die Offense spielt mit dem Ziel, dem gegnerischen Tor näherzukommen. Die Defense versucht, die Angreifer abzuwehren.

4. Jedes Team hat vier Versuche, um den Ball 10 Yards (etwa neun Meter) nach vorne zu tragen. Schaffen sie das, bekommen sie vier neue Versuche. Der Ball kann dabei laufend von einem Spieler nach vorne getragen oder nach vorne geworfen werden. Rückpässe sind nicht erlaubt. Läuft ein Spieler mit dem Ball ins Aus, ist der Spielzug beendet. Ebenso, wenn der Spieler mit dem Ball in der Hand zu Fall gebracht wird.

5. Kommt der Ball fest in den Händen eines Spielers in die Endzone gilt das als Touchdown. Dafür gibt es sechs Punkte. Als Bonus gibt es noch einen Freischuss, der noch mal einen Punkt wert ist. Dafür muss der Ball durch zwei gelbe Stangen am Ende des Feldes hindurchgeschossen werden. Es gibt in jedem Team Spieler (Kicker), deren einzige Aufgabe es ist, diese "Field Goals" zu erzielen. Gelingt ein solcher Schuss aus dem Spiel heraus ohne vorherigen Touchdown, dann wird das mit drei Punkten belohnt. Nach jedem Touchdown wird per Video überprüft, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Jedes Team kann auch gegen Entscheidungen Einspruch erheben. Dafür muss der Trainer eine rote Flagge aufs Feld werfen.

6. Eine weitere Methode ist die "Two Point Conversion". Sie kommt nur selten zur Anwendung. Bei diesem Spielzug verzichtet die Mannschaft auf den Extrakick und versucht, einen weiteren Touchdown zu erzielen. Gelingt dieser, erhält die Mannschaft aber nur zwei Punkte statt der sechs wie beim normalen Touchdown. Einen Extra Point gibt es danach nicht mehr.

7. Ein Spiel dauert 60 Minuten, aufgeteilt in Viertel á 15 Minuten. Es gibt zahlreiche Auszeiten, Verletzungspausen und Werbeunterbrechungen, sodass die Spiele meist drei, vier Stunden dauern.

8. Der Quarterback erhält vor jedem Spielzug per Funk Anweisung vom Trainer. Die gibt er dann an seine Mitspieler weiter. Die Spielzüge und Laufwege werden in der Regel vorab geplant und im Training geübt.

9. Das verteidigende Team versucht, die Spielzüge der angreifenden Mannschaft zu stören und den Ball zu erobern. Ballwürfe können abgefangen werden, das heißt dann "Interception". Berührt der Ball zum Beispiel nach einem schlechten Wurf den Boden, ist der Spielzug beendet. Das gegnerische Team darf ihn nicht aufnehmen.

10. Pro Spiel sind bis zu sieben Schiedsrichter auf dem Feld. Bemerken sie einen Regelverstoß, werfen sie gelbe Flagge auf den Boden. Der Hauptschiedsrichter erklärt jede Entscheidung und Strafe für alle hörbar über Stadionlautsprecher. Je nach Vergehen kann eine Strafe mit einem Verlust von fünf, zehn oder 15 Yards verhängt werden – sowohl für Angreifer wie auch für Verteidiger.

Eine andere Strafe ist der Zuspruch eines neuen sogenannten First Downs. Die Mannschaft – in diesem Fall die Angreifer – bekommt dabei vier neue Versuche zugesprochen. Nach einem schweren "Personal Foul", wie zum Beispiel den Kopf eines anderen Spielers mit dem Helm zu rammen, kann der Schiedsrichter einen Spieler für die Partie disqualifizieren.