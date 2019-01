In der Nacht von Sonntag auf Montag (4. Februar) findet in Atlanta die 53. Auflage des Super Bowl statt. Im Finale der Football-Profiliga NFL kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams - und somit auch zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen von Star-Quarterback Tom Brady und Youngster Jared Goff.

Bei den Buchmachern geht New England leicht favorisiert ins Spiel, auch zahlreiche Experten sehen die Patriots aufgrund ihrer Erfahrung vorn. Aber schon im vergangenen Jahr wurden Brady & Co. die besseren Chancen gegen die Philadelphia Eagles zugeschrieben, die letztlich von Underdog Nick Foles zum Sieg geführt wurden. Dies will Rams-Spielmacher Goff dieses Jahr nachmachen. Sollte es anders kommen, wird Brady Geschichte schreiben: Er wäre dann der erste NFL-Profi, der sich zum sechsten Mal den berühmten Super Bowl Ring holt.

In Deutschland können Fans das wichtigste TV-Ereignis des Jahres in den USA und gleichzeitig größte Ein-Tages-Event der Sportwelt wieder live mitverfolgen. Wo und wann, erfahren Sie hier.

Der Super Bowl in TV und Stream: Hier gibt es Livebilder

Football-Interessierte haben in diesem Jahr mehrere Optionen, um live mitfiebern zu können. So stimmt der Spartensender ProSieben Maxx die Zuschauer bereits ab 20.15 Uhr mit einer 160-minütigen Countdown-Sendung auf den Showdown im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ein. ProSieben steigt ab 22.45 Uhr in die aktuelle Berichterstattung ein, ehe um 0.30 Uhr deutscher Zeit der erste Kick-off erfolgt. Fans ohne TV-Gerät können den Super Bowl zudem im Livestream auf prosieben.de und prosiebenmaxx.de sowie in den jeweiligen App-Angeboten der beiden Sender sehen. Ebenso wird das Finale auf ran.de und in der "ran"-App übertragen.

Auch der Streamingdienst DAZN berichtet vom NFL-Finale. Ab 0.30 Uhr (Montag) können Fans das Spektakel entweder mit deutschem oder englischem Original-Kommentar verfolgen.