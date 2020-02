Auch wenn American Football in Deutschland bei Weitem nicht so populär ist wie im Mutterland USA: Die Fangemeinde des schnellen Spiels mit dem sogenannten Pigskin wächst seit Jahren. Durchschnittlich 1,42 Millionen Menschen saßen beim Sieg der New England Patriots über die Los Angeles Rams im vergangenen Jahr vor dem Fernseher. Und auch dieses Mal braucht man kein Abo vom Streaming-Dienst DAZN, um sich das Duell zwischen den San Francisco 49er und den Kansas City Chiefs anzuschauen. Wir verraten Ihnen, wo und ab wann Sie das Spiel des Jahres im Free-TV und als Livestream im Internet verfolgen können.

Super Bowl LIV – hier gibt's das Spiel des Jahres live

Wie schon 2019 widmet ProSieben dem Super Bowl LIV fast den gesamten Sonntagabend. Ab 22.45 Uhr überträgt der Sender live aus dem Hard Rock Stadium in Miami (Florida). Los geht's mit der Vorberichterstattung. Wie gewohnt unterstützen die früheren Football-Profis Björn Werner und Patrick Esume die Moderatoren Jan Stecker und Christoph Dommisch während der gesamten Übertragung mit ihrem Fachwissen und Details zu den Teams und Spielern. Kommentiert wird die Partie von Max Zielke. Kick-off ist 0.30 Uhr MEZ. Mit Spannung erwartet wird neben dem sportlichen Ausgang auch die gigantische Halbzeit-Show, bei der unter anderem Shakira und Jennifer Lopez auftreten sollen.

Für alle, die unterwegs sind, stellt ProSieben auf der Website "ran.de" eine Stream zur Verfügung. Hier gibt's das Spiel ab 0.30 Uhr live. Auch Abonnenten von DAZN haben die Chance, Super Bowl LIV zu verfolgen. Die Ismaninger gehen 23.40 Uhr "on air". Martin Pfanner kommentiert unterstützt von Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, dem bisher letzten Deutschen, der die Vince Lombardy Trophy gewann.