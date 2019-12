So sieht es aus und so hört es sich an, wenn man im Mekka des Wellenreitens, nämlich auf Hawaii, als Surflegende die perfekte Welle reitet. Der mittlerweile 47-jährige Kelly Slater kommentierte dann noch im Wasser seinen perfekten Ritt, der von den Wettkampfrichtern mit der Höchstwertung von 10 Punkten versehen wurde: "Es war nicht die Linie, die ich wollte. Ich wollte früher raus. Ich bin aber einfach weiter und habe gehofft, nicht zu stürzen, bevor ich rauskomme." Zurzeit findet auf Hawaii der weltbekannte Wettkampf, die "Pipeline Masters" statt. Hier wird nun nicht nur entschieden, wer der diesjährige Weltmeister wird, sondern auch, wer von den US-amerikanischen Surfern sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert, wo Surfen erstmalig im Programm stehen wird.