99 Jahre jung und weiter gut in Schwung: Tao Porchon-Lynch gilt als die weltweit älteste Wettkampftänzerin: "I tanze fast alles von Jitterbug bis zu Swing, Walzer und Foxtrott. Und ich höre nicht auf." Aber das ist noch nicht alles: Vor fünf Jahren wurden sie auch als ältester Yoga-Lehrer geehrt. Mit Yoga wurde sie vertraut, als sie in Indien aufwuchs. Derzeit gibt sie bis zu sieben Yoga-Kurse pro Woche. Heute lebt sie Hartsdale in den USA, in einem Vorort von New York. Auch drei Hüft-Operationen konnten ihr den Schwung nicht nehmen, wie ihr Tanztrainer Anton Bilozorov sagt: O-Ton: "Andere sagen - oh, ich bin alt. Dann sage ich - hört auf - ich habe eine Tanzschülerin, die ist 99, und sie sagt nie, sie sei alt." Die alte Dame sagt, wenn sie den Tanz und den Atem spüre, dann fühle sie: Nichts sei unmöglich, wenn sie nur daran glaube!