Tennisstar Novak Djokovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Weltranglisten-Erste am Dienstag mit. "Ich werde mich nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und den Test in fünf Tagen wiederholen", schrieb Djokovic in einem Statement, das in den sozialen Medien geteilt wurde. Djokovic war für die Organisation seiner Adria-Tour zuletzt heftig kritisiert worden, weil bei den Veranstaltungen in Belgrad und Zadar keine Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten worden waren. Vor dem 33-Jährigen waren bereits der Bulgare Grigor Dimitrow, der Kroate Borna Coric und der Serbe Viktor Troicki positiv getestet worden.

Von dem Spaß-Turnier für ausgewählte Profis kursierten in den vergangenen Tagen diverse Bilder in den sozialen Medien von voll besetzten Rängen, Umarmungen und wilden Partys.

Eine "Horror-Show"

Schon bevor die Infektion von Djokovic bekannt wurde, hatte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi aus Italien gehofft, dass es einen Lerneffekt aus den Vorkommnissen gebe. Der 46 Jahre alte Ex-Profi erinnerte in der "New York Times" (Dienstag-Ausgabe) zwar daran, dass auch trotz extremer Maßnahmen Coronafälle auftreten könnten. Gaudenzi erklärte aber auch, allen Teilnehmern privater Turniere sei die Einhaltung angemessener Maßnahmen und der Abstandsregeln empfohlen worden.

Als "Horror-Show" fasste der brasilianische Profi Bruno Soares das Geschehen zusammen. Der Doppel-Spezialist ist Mitglied im ATP-Spielerrat, dessen Präsident Djokovic ist. "Enorme Unverantwortlichkeit und große Unreife. Sie waren total sorglos, und es ist schwer für mich, dafür Worte zu finden", sagte Soares im brasilianischen Sender GloboEsporte. Der Weltranglisten-28. Dan Evans schloss sich an: "Ich denke, du solltest keine Spieler-Partys haben und wild durcheinander tanzen", sagte der Brite. Djokovic hatte in der Vorwoche betont, alle in Serbien und Kroatien geltenden Regeln seien eingehalten worden.