Er war einer der großen Trainer des Welttennis: Nick Bollettieri trainierte unter anderem Boris Becker, Venus Williams und Andre Agassi. Nun ist der US-Amerikaner im Alter von 91 Jahren gestorben.

Einer der ganz Großen des Welttennis ist tot: Nick Bollettieri. Der legendäre Tennis-Trainer starb nach Angaben der von ihm gegründeten IMG Academy vom Montag im Alter von 91 Jahren. Zu seinen Schützlingen zählten unter anderen Boris Becker, Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki und die einstige deutsche Nummer eins Tommy Haas. In seiner Akademie im US-Bundesstaat Florida formte er unter anderen Andre Agassi, Venus und Serena Williams, Maria Scharapowa, Jim Courier, Monica Seles und Anna Kurnikowa zu Welt-Stars.

Tommy Haas verabschiedet sich mit gefühlvollen Worten

Schon vor einigen Wochen hatte Bollettieris Tochter mitgeteilt, ihr Vater sei kurz vor dem Wechsel "an den nächsten Ort". Haas verabschiedete sich in einem emotionalen Post bei Instagram von seinem einstigen Coach. "Du warst ein Träumer und ein Macher und ein Pionier in unserem Sport, wirklich einmalig", schrieb der frühere Weltranglisten-Zweite.