World Golf Hall of Fame Tiger Woods wird in Ruhmeshalle aufgenommen – und bricht in Tränen aus

US-Golfprofi Tiger Woods wurde in die World Golf Hall of Fame aufgenommen. Die Laudatio hielt seine 14-jährige Tochter, was ihn sichtlich berührte.

US-Superstar Tiger Woods ist nun auch Mitglied der World Golf Hall of Fame. Der 15-malige Major-Sieger wurde bei einer feierlichen Zeremonie in Ponte Vedra Beach im US-Bundesstaat Florida in die Ruhmeshalle des Golfsports aufgenommen. Die Laudatio auf Woods hielt seine 14-jährige Tochter Sam, die einen bewegenden Einblick in die Karriere ihres erfolgreichen Vaters gab.

Tiger Woods brach in Tränen aus

Der 46 Jahre alte Golfstar selbst erwähnte in seiner emotionalen Dankesrede keinen seiner großartigen Triumphe. Der 82-fache Sieger auf der PGA-Tour erzählte kleine Anekdoten, die er mit seinen Eltern, Tida und Earl Woods, am Anfang seiner Karriere erlebt hatte. Es ging um die Leidenschaft zum Golfspiel und die Arbeitsmoral, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist. Ein wichtiger Rat seines inzwischen verstorbenen Vaters war für ihn: "Trainiere hart, kämpfe leicht!". Woods brach in Tränen aus, als er detailliert darüber sprach, dass sein Vater ihm harte Arbeit beigebracht habe.

Nach einem schweren Autounfall vor fast genau einem Jahr arbeitet Woods, der insgesamt 683 Wochen lang die Nummer eins der Welt war, weiter an seinem Comeback auf der US-Tour.

Einer von 164

Die World Golf Hall of Fame hat jetzt 164 Mitglieder. Unter denen, die sich um den Golfsport verdient gemacht haben, sind so prominente Namen wie Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player, Ben Hogan, Seve Ballesteros und Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer, wie die britische "Daily Mail" zusammenfasst.

Kurz nach seinem Karrierestart als Golf-Profi gewann Woods bereits im Oktober 1996 mit dem Las Vegas Invitational sein erstes Turnier auf der PGA-Tour. Mit nur 21 Jahren triumphierte er im April 1997 zum ersten Mal beim Masters – und ist damit bis heute der jüngste Golfer, der das legendäre Turnier in Augusta gewinnen konnte. Im April 2001 siegte er zum zweiten Mal beim Masters und hält zu dem Zeitpunkt die Titel aller vier Major-Turniere gleichzeitig – auch das ist danach keinem Golfer mehr gelungen.

