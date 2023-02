Tim Lobinger: "Wenn der Krebs erst einmal in Schwung kommt, ist es schwer, ihn zu bändigen. Deshalb stand die Angst im Raum, dass wir sofort wieder mit der Chemo würden starten müssen."

"Deswegen ist das Weiterleben auch was Schönes" – das sagte Tim Lobinger in seinem letzten großen Gespräch mit dem stern

von Anika Geisler und Mathias Schneider Er war der Popstar der deutschen Leichtathletik. Dann wurde bei Tim Lobinger Blutkrebs diagnostiziert. Jahrelang kämpfte der extrovertierte Athlet gegen die Krankheit an, ließ die Öffentlichkeit an seinem Schmerz teilhaben. Auch im stern, wie sein letztes berührendes Interview aus dem Jahr 2018 zeigt.

Am Donnerstag wurde die traurige Nachricht vom Tode es ehemaligen Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger bekannt. Im Jahr 2017 war bei ihm Blutkrebs diagnostiziert worden. Im Frühjahr 2018 gab er dem stern ein langes Interview, in dem er über seine Krankheit, die quälende Chemotherapie und den Sport als Kraftquelle spricht. Wir veröffentlichen das Gespräch an dieser Stelle noch einmal im Original.