von Eugen Epp Bitter für Steff Cras: Der belgische Radfahrer musste nach einem Sturz bei der Tour de France aufgeben. Auf Twitter fand er deutliche Worte für den Fan, mit dem er zusammengeprallt war.

Für Steff Cras endete die Tour de France auf der achten Etappe. Sechs Kilometer vor dem Ziel stürzte der belgische Radfahrer vom Team TotalEnergies auf einer Abfahrt, musste mit schmerzverzerrtem Gesicht behandelt werden und anschließend aus der Frankreich-Rundfahrt aussteigen.

Entsprechend groß war der Frust beim 27-Jährigen. Vor allem ärgerten ihn die Umstände des Sturzes: Cras war mit einem Zuschauer kollidiert, der zu nah an die Strecke gekommen war. Auf Twitter machte der Fahrer am Abend nach der Etappe seinem Ärger Luft. "Wenn ein Zuschauer einen halben Meter auf der Straße steht und stehen bleibt, wenn das Feld kommt, sollte man lieber zu Hause bleiben", schrieb Cras und gab dem Fan ohne Umschweife die Schuld an dem Unfall: "Du hast keinen Respekt vor den Fahrern! Ich hoffe, du fühlst dich richtig schuldig. Wegen dir muss ich die Tour verlassen."

Tour de France: Immer wieder Stürze durch Zusammenstöße mit Fans

Die Tour de France ist bekannt für ihre Fannähe – die Menschenmassen, die an den Straßen stehen und die Radfahrer auf oft kreative Art und Weise anfeuern, sind ein Grund, warum die Frankreich-Rundfahrt als das wichtigste Radsportereignis der Welt gilt. Doch durch den Menschenauflauf entstehen auch immer wieder gefährliche Situationen, wie bei dem Sturz von Cras. Der Belgier zog sich Verletzungen im rechten Knie und am Knöchel zu.

Vor zwei Jahren hatte eine Zuschauerin auf der ersten Etappe einen Massensturz ausgelöst, als sie mit einem Schild auf die Strecke gelaufen war. Die Fahrer waren an der Stelle mit Geschwindigkeiten von mehr als 40 Kilometern pro Stunde unterwegs. In einem Gerichtsverfahren wurde die Frau zu 500 Euro Schadensersatz verurteilt.

Auch Mark Cavendish muss aufgeben

Auf der achten Etappe der diesjährigen Tour de France kam es zu einem weiteren folgenreichen Sturz: Radsport-Legende Mark Cavendish zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu. Auch für ihn ist die Rundfahrt damit beendet. Der 38-Jährige vom Team Astana hatte gehofft, auch in diesem Jahr eine Etappe zu gewinnen und dann mit 35 Etappensiegen zum alleinigen Rekordhalter in der Geschichte der Tour de France zu werden.

