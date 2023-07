Bei kaum einer Sportart kommen Fans ihren Idolen so nah, wie beim Radsport. Bei der Tour de France kommt es immer wieder zu Zwischenfällen – so auch am Sonntag.

Ein unachtsamer Zuschauer hat bei der Tour de France einen Massensturz ausgelöst und den wichtigsten Helfer von Titelverteidiger Jonas Vingegaard zu Fall gebracht. Etwa 128 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe stand ein Fan zu weit auf der Straße und hielt seinen Arm heraus, mit dem er offenbar ein Smartphone hielt. Der an der Spitze des Feldes fahrende US-Amerikaner Sepp Kuss touchierte den Arm, stürzte und riss rund 20 Fahrer mit zu Boden. In den Bergen ist Kuss der wichtigste Helfer von Vingegaard.

"Das ist das Büro der Fahrer. Geht nicht in ihr Büro", sagte Eurosport-Experte Jens Voigt, der die Etappe nach Saint-Gervais am Mont Blanc auf dem Motorrad begleitete. "Versucht nicht, Teil des Spektakels zu werden. Die Fahrer sind das Spektakel, sie sind die Show. Überlasst die Straße den Fahrern", appellierte der Ex-Profi. John Degenkolb war ebenfalls in den Sturz verwickelt, der unmittelbar keinen Fahrer zur Aufgabe zwang.

Tour de France: Teams mahnen Fans zu mehr Aufmerksamkeit

Gleich mehrere Teams reagierten nach dem Sturz und forderten von den Fans mehr Aufmerksamkeit an der Strecke. "Ein Unfall mit Sepp und Nathan. Nathan sieht aus, als wäre er etwas verletzt, hoffentlich kann er das Rennen fortsetzen. Bitte seid immer aufmerksam, wenn ihr das Rennen vom Straßenrand verfolgt", twitterte das Team Jumbo-Visma, von dem neben Kuss auch Nathan van Hooydonck von dem Sturz betroffen war. "Ein großer Sturz im Hauptfeld, in den auch Egan Bernal verwickelt war. Gott sei Dank ist er schnell wieder auf den Beinen und auf dem Weg zurück ins Feld. Wenn ihr dieses atemberaubende Rennen verfolgen wollt, gebt den Fahrern bitte genügend Raum zum Fahren", forderte das Team Ineos-Grenadiers, zu dem der ehemalige Tour-Sieger Bernal gehört.

Es ist nicht das erste Mal bei der diesjährigen Tour, dass die Fans eine zentrale Rolle bei Stürzen spielen. Steff Cras war auf der achten Etappe der Tour wenige Kilometer vor dem Ziel von einem unachtsamen Fan zu Fall gebracht worden. Der Fahrer vom Team TotalEnergies verletzte sich dabei so schwer, dass er das Rennen aufgeben musste. Seinem Frust ließ Cras anschließen auf Twitter freien Lauf. "Du hast keinen Respekt vor den Fahrern! Ich hoffe, du fühlst dich richtig schuldig. Wegen dir muss ich die Tour verlassen", schrieb Cras.

Auch in den Folgetagen kam es immer wieder zu brenzligen Situationen und Stürzen, die durch Fans am Straßenrand verursacht wurden. Die Tour-Organisatoren sahen sich schon vor wenigen Tagen dazu gezwungen, auf der Problem bei Twitter aufmerksam zu machen. "Bitte achtet auf die Fahrer", schrieben die Organisatoren zu einem kurzen Video, das Sprint-Star Jasper Philipsen zeigt, der einem Fan, der mit dem Rücken zum Rennen steht, in letzter Sekunde ausweichen kann.