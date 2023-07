Die 14. Etappe der Tour de France ist wegen eines Massensturzes vorübergehend gestoppt worden. Etwa fünf Kilometer nach dem scharfen Start in Annemasse stürzte ein Großteil des Feldes in einer Abfahrt. Die Tour-Organisation neutralisierte das Rennen umgehend und stoppte die Fahrer. Nach etwa 23 Minuten wurde das Rennen mit einer zwei Kilometer langen neutralen Phase fortgesetzt. Es war der erste Massensturz bei der diesjährigen Tour. Kurz nach dem Massensturz gab es einen zweiten Sturz, in den Romain Bardet verwickelt. Der französische Spitzenfahrer gab danach auf, insgesamt mussten vier Fahrer nach den Unfällen die Tour beenden.

tis DPA