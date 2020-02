Einen Volltreffer landete diese 84-Jährige am Wochenende in Oxford, im US-Bundesstaat Mississippi. Aus fast 30 Metern Entfernung traf Mary Ann Wakfield das improvisierte Golfloch und gewann damit einen nagelneuen Nissan Altima. Mit ihr jubelten die Zuschauer eines Basketballspiels. Die Werbeaktion eines örtlichen Autohaus fand in der Halbzeitpause bei dem Spiel zwischen den Teams der University of Mississippi und der University of Alabama statt.