Leichtathletik-Legende Usain Bolt vermisst Millionen, die auf mysteriöse Weise von seinem Konto verschwunden sein sollen. Laut seinem Manager laufen Ermittlungen, im Raum steht ein Betrugsverdacht.

Der schnellste Mann der Welt ist möglicherweise Opfer eines Finanzverbrechens geworden. Olympiasieger und Leichtathletik-Superstar Usain Bolt vermisst einem Medienbericht zufolge Millionen von Dollar, die unter ungeklärten Umständen von seinem Konto verschwunden sind. Das berichtet Bolts Manager Nugent Walker der jamaikanischen Zeitung "The Gleaner".

Walker zufolge hat Bolt am Mittwoch festgestellt, dass in seinem Account bei der Investmentfirma Stocks and Securities Limited (SSL) eine Millionensumme fehle. Nun ermittelten die jamaikanischen Finanzbehörden und die Polizei in dem Fall. "Es wurden alle relevanten Schritte unternommen, um der Sache auf den Grund zu gehen", sagte Walker. Die exakte Höhe der verschwundenen Summe nannte Walker mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. "Er ist seit über zehn Jahren bei dieser Firma… Sein gesamtes Portfolio wird überprüft", so Walker.

Ex-Mitarbeiter unter Betrugsverdacht

Im Raum steht der Verdacht auf ein Finanzverbrechen. Nach Informationen von "The Gleaner" ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Investmentfirma in einen massiven Betrugsfall verwickelt, der auch die verschwundenen Summen von Bolt beinhalte. Die Anwältin der unter Verdacht stehenden Person sagte der Zeitung, ihr Klient sei mit der Investmentfirma SSL und deren Anwälten im Gespräch.

Der ehemalige jamaikanische Weltklassesprinter Bolt gilt als einer der größten Sportler aller Zeiten. Der heute 36-Jährige ist unter anderem achtfacher Olympiasieger und hält nach wie vor die Weltrekorde über 100 Meter und 200 Meter sowie mit der 4x100-Meter-Staffel. Seine weltweite Popularität bescherte ihm auch lukrative Werbedeals und ein enormes Vermögen. Er gilt als bestbezahlter Leichtathlet der Geschichte. Im Jahr 2018 bezifferte Forbes Bolts Einnahmen auf mehr als 30 Millionen Dollar pro Jahr.

