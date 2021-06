Sehen Sie im Video: Minutenlanger Applaus und Standing Ovations in Wimbledon für Astrazeneca-Entwicklerin.









In Wimbledon gab es schon so manchen dramatischen oder gar emotionalen Moment. Am Montag kam vor Beginn des Tennismatches ein weiterer hinzu. Per Lautsprecher wurden die Anwesenden zum Applaus gebeten - als Dankeschön an die Entwickler des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Eine von ihnen, Dame Sarah Gilbert, nahm die stehenden Ovationen - man könnten meinen gerührt - zur Kenntnis. Ebenso Sir Andrew Pollard von der Oxford Vaccine Group zusammen mit Mitarbeitern des National Health Service. Sie alle hatte in der Royal Box Platz genommen. Nach minutenlangem Applaus hieß es dann doch Aufschlag im Match Novak Djokovic gegen Jack Draper.

Mehr