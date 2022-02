Olympische Spiele bringen immer wieder große Helden hervor – sportliche, die außergewöhnliche Leistung zeigen, Rekorde brechen und Medaillen gewinnen. Olympia lebt aber auch von den Außenseitern, die das olympische Motto "Dabei sein ist alles" leben.

Einer der bekanntesten in der Geschichte der olympischen Winterspiele ist Michael Edwards, besser bekannt als Eddie the Eagle. Edwards erfüllte sich seinen Traum, als erster britischer Skispringer an die Spielen teilzunehmen. Es war damals ein Ereignis und sein Name ist auf ewig mit den Olympischen Winterspielen verbunden.

Daneben wird der olympische Gedanke durch Fairness gelebt. Auch wenn die Realität des Wettkampfes meist anders (und etwas rauher) erscheint, beweisen Sportler bisweilen durch Gesten oder Einsatz, dass Fairness eine Rolle spielen kann. So verzichtete die US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe auf einen Startplatz, um der schnelleren Teamkollegin die Möglichkeit zu geben, auf ihrer Spezialstrecke (in diesem Fall die 500 Meter Sprint) teilzunehmen.

Wir präsentieren hier eine kleine Auswahl der anderen Olympia-Helden.