In Peking steigt die Eröffnungsfeier für die Winterspiele. Sie wird nicht so bombastisch ausfallen wie 2008, aber spektakulär wird sie auf jeden Fall. Der Regisseur heißt wieder Zhang Yimou. Der 71-Jährige war auch 2008 verantwortlich. Er verspricht eine "einzigartige Eröffnung" und "wundervolle Momente". Was an Details durchsickert, deutet auf viele visuelle Effekte, Projektionen, hoch auflösende Fernsehschirme und technologisch unterstützte Kunst hin. Wir sind gespannt.