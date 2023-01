Jay Briscoe kämpfte für den Wrestling-Verband All Elite Wrestling (Archivbild)

von Kai Müller Vor einigen Wochen noch ging Jay Briscoe als Sieger einer der spektakulärsten Wrestling-Kämpfe des vergangenen Jahres hervor – nun verlor er mit nur 38 Jahren sein Leben.

Der US-amerikanische Profi-Wrestler Jay Briscoe ist bei einem Autounfall in der Stadt Laurel im US-Bundesstaat Delaware ums Leben gekommen. Briscoe, der mit bürgerlichem Namen Jamin Pugh hieß, kämpfte für den Wrestling-Verband All Elite Wrestling (AEW) im Rahmen des sogenannten Ring of Honour (ROH) und hinterlässt zahlreiche trauernde Kollegen, Freunde und Familienangehörige.

Tony Khan, der Boss der AEW, teilte via Twitter die Todesmeldung mit der Welt: "Leider ist Jamin Pugh verstorben. Den Fans als Jay Briscoe bekannt, war er über 20 Jahre lang ein Star bei ROH, von der ersten Show bis heute. Jay und sein Bruder Mark dominierten ROH und regierten bis heute als Champions. Wir werden alles tun, um seine Familie zu unterstützen. Ruhe in Frieden, Jamin."

Wrestling-Erfolge als Einzelkämpfer und auch als Team-Player

Wie das Fachportal Wrestling-Point zusammenfasst, waren Jay und sein Bruder Mark die amtierenden ROH-World-Tag-Team-Champions, nachdem sie einen Entscheidungskampf am 10. Dezember 2022 gemeinsam gewonnen hatten. "Die Briscoes werden weithin als eines der besten Tag-Teams des 21. Jahrhunderts betrachtet" und hätten neben ihren 13 Titeln als ROH-World-Tag-Team-Champions auch zahlreiche weitere Titel in anderen Verbänden gewonnen", ergänzt das Portal.

Jay sei sowohl als Einzelkämpfer als auch im Zweierteam erfolgreich gewesen. Zusammen mit seinem Bruder wurde er 2022 in die Hall of Fame dieses Verbandes aufgenommen.

Wrestling zählte bis Anfang der 1980er Jahre noch zu den echten Sportarten. Erst 1983 kamen Promoter auf die Idee, aus dem Ringkampf eine Show zu machen. Die Kämpfe sollten zu Spektakeln werden, bei denen Gut gegen Böse kämpft – aufgemotzt mit Musik, Pyrotechnik und Moderatoren als Einpeitschern. Jay Briscoe gehörte zu den Stars dieses Spektakels, das auf allen Kontinenten Fans und Nachahmer gefunden hat.

Wrestling-Kollege Cash Wheeler fasst seine und die Trauer etlicher Fans mit: "Ich bin in Tränen aufgelöst, seit ich die Nachricht gehört habe. Mir fehlen einfach die Worte. Ruhe in Frieden Jay“ zusammen.

