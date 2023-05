Die italienische Fußball-Meisterschaft ist entschieden: Erstmals nach 33 Jahren sicherte sich die SSC Neapel den Titel. Auf eine überragende Saison dürfte nun eine grandiose Party folgen.

Am Ende reichte ein 1:1 bei Udinese Calcio – durch den Punkt im Norden hat sich SSC Neapel am Donnerstagabend die italienische Fußball-Meisterschaft 2023 gesichert und damit eine herausragende Saison gekrönt.

SSC Neapel in Serie A uneinholbar vorn

Fünf Spieltage vor Schluss haben "Gli Azzurri" ("Die Blauen") in der Serie A 16 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio Rom und sind damit uneinholbar vorn. Sandi Lovrić brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung, ehe der Top-Torjäger und frühere VfL-Wolfsburg-Profi Victor Osimhen in der 52. Minuten ausgleichen konnte – und den dritten Meistertitel für die SSC nach 1987 und 1990, damals noch mit Diego Maradona, in greifbare Nähe brachte.

Der Klub hat die Serie A in dieser Spielzeit von Beginn an dominiert und begeisterte mit aufregendem Offensivfußball – ohne dabei über ein großes Starensemble zu verfügen. Der Lohn für die überragende Saison ist die erste Meisterschaft nach 33 Jahren.

Nach dem Schlusspfiff brachen im ausverkaufen Stadio Friuli von Udine alle Dämme. Tränen der Freude flossen; zu Hunderten stürmten Neapels mitgereiste Fans das Spielfeld, um die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti zu feiern.

Auch in Neapel endete der Abend in grenzenlosem Jubel. Zehntausende Fans verfolgten das Spiel auf Leinwänden im Stadio Diego Armando Maradona, unzählige sahen die Partie in Restaurants oder auf den Plätzen der süditalienischen Hafenstadt. "Das Maradona explodiert beim Schlusspfiff", schrieb die "Corriere dello Sport" zu einem Video aus der Heimstätte der SSC.

Schon während der 90 Minuten begann der blau-weiße Freudentaumel. Wie lange er gehen wird, weiß niemand. Die SSC Neapel ist ist italienischer Fußball-Meister, "Campione d'Italia di calcio".

Quellen: Dazn, "Kicker", "Corriere dello Sport", Nachrichtenagentur DPA