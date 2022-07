Sehen Sie im Video: Wie der Vater, so der Sohn – Muskelmann und Kind gehen mit süßem Trainingsvideo viral.





























Muskel-Mann geht mit Vater-Sohn-Video viral.





Der Australier Laird Ross, 31, und sein sechsjähriger Sohn Kyan Ross begeistern gerade mit einem Home-Workout das Netz.





In den Clips sieht man das Vater-Sohn-Duo wie sie:





Reifen umdrehen,





Klimmzüge in Huckepack machen





und Felsbrocken über eine große Hürde werfen.





Ab und zu ist auch Mutter Tracy mit dabei.





Während des COVID Lockdowns wurde es schwierig, Sportgeräte zu bekommen.





Deshalb entschied Laird sich, Material aus der Natur zu benutzen.





„Was meinen Sohn betrifft, so achte ich darauf, dass er nichts zu Schweres in die Hand nimmt. Wenn ich es mir zweimal überlegen muss, suche ich einfach etwas Leichteres für ihn aus.“ Laird Ross





Der Kraftdreikampf-Trainer möchte mit seinen Home-Workouts darauf aufmerksam machen, dass man für Sport nicht viel braucht.

