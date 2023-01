Beim diesjährigen Super Bowl stehen sich zwei Brüder gegenüber – zum ersten Mal in der NFL-Geschichte

von Wiebke Tomescheit Am 13. Februar treten die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs beim Superbowl gegeneinander an. In einem Team spielt Jason Kelce – im anderen sein Bruder Travis.

Donna Kelce ist eigentlich eine glückliche Frau: Die 70-Jährige hat zwei Söhne großgezogen, die beide ihren Traum verwirklichen konnten und professionelle Footballspieler wurden. Und dann auch noch beide erfolgreiche Karrieren in diesem Sport einschlugen. Allerdings hat die enthusiastische Unterstützerin der beiden "Jungs" jetzt ein unerwartetes Problem: Sowohl Jason, 35, als auch Travis, 33, spielen für große Teams. Und genau diese beiden Teams stehen sich nun im Finale des Superbowl gegenüber.

Jason Kelce spielt seit 2011 bei den Philadelphia Eagles, Travis Kelce seit 2012 bei den Kansas City Chiefs. Beide werden für ihre Leistung seit Jahren gelobt: Jason als Center, Travis als Tight End. Aber egal, wie viel Mühe sich die beiden am 13. Februar geben – an diesem Tag, für unzählige Amerikaner und Football-Fans weltweit ein Pflichttermin vor dem Fernseher, kann nur einer von beiden als Sieger nach Hause gehen.

Super Bowl: Mutter schaut mit gemischten Gefühlen zu

Während also Millionen Menschen jeweils für ihr Lieblingsteam jubeln werden, wird Mama Donna Kelce beim Zuschauen keine einfache Zeit haben. Sie gönnt ihren beiden Söhnen den Sieg, aber weiß natürlich, dass einer enttäuscht nach Hause gehen wird. "Es ist der Moment, in dem alle deine Träume und Hoffnungen wahr werden, aber es ist auch der Moment, den du am meisten gefürchtet hast", wird die 70-Jährige von CNN zitiert. "Einer wird als Verlierer heimkommen, und keiner von beiden ist besonders gut im Verlieren."

Es ist tatsächlich das erste Mal, dass sich im Superbowl-Finale Brüder gegenüberstehen. In anderen Sportarten gab es bereits ähnlich dramatische Konstellationen: Die Tennisstars und Schwestern Venus und Serena Williams traten mehrfach gegeneinander an. Auch Michael und Ralf Schumacher fuhren in der Formel 1 für verschiedene Rennställe gegeneinander. Die Box-Legenden Vitali und Wladimir Klitschko aber waren sich immer einig, nie gegeneinander kämpfen zu wollen.

