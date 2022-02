Sehen Sie im Video: Super Bowl 2022 – Arnold Schwarzenegger wird in lustigem Werbespot zu Zeus.









Es sind die teuersten Werbeblöcke des Jahres, die Pausen des American-Football-Finales, des Super Bowls. Die Firmen zahlen in diesem Jahr bis zu 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden Sendezeit. Es sind die teuersten Werbeblöcke des Jahres, die Pausen des American-Football-Finales, des Super Bowls. Die Firmen zahlen in diesem Jahr bis zu 7 Millionen Dollar, um das Millionenpublikum mit einem 30 Sekunden Spot zu erreichen. NBC hat bekanntgegeben, dass alle Werbeplätze ausverkauft sind. Die Werber setzen vor allem auf Humor und … Superstars – die Gagen, dieser Auftritte bleiben dabei ein gut gehütetes Geheimnis. Arnold Schwarzenegger hat seinen Super-Bowl-Auftritt als Göttervater Zeus in einem Werbespot für BMW. Einen Teaser hat BMW auf Youtube veröffentlicht. Einen Star-Auftritt der anderen Art bieten Demi Moore und Mila Kunis, die Ex- und die aktuelle Frau von Ashton Kutcher. Sie sind in einem gemeinsamen Spot für AT&T zu sehen… und werden dabei von einer dritten ausgestochen… Hollywoodstar Idris Elba spielt sich ebenfalls selbst in seinem eigenen Werbespot für Booking.com Superstar Megan Thee Stallion wurde für einen Spot der Snackmarke Cheetos angeheuert… und Paul Rudd und Seth Rogan für Lay’s Chips. Bei diesem Zusammentreffen des Who is who in Hollywood fehlt weder Matt Damon … noch Gwyneth Paltrow… Eins steht fest: Hier feiert die Werbewirtschaft nicht nur die großen Marken, die sich die teuersten Werbepausen der Welt leisten können, sondern auch ein aussterbendes Medium, den TV-Werbespot an sich.

