Ab 5000 Dollar aufwärts kosten die Tickets für den Super Bowl. Mehr als 70.000 Zuschauer werden das Finale der National Football League am Sonntag live in Los Angeles verfolgen.

Endspiel in der NFL Diese Corona-Regeln gelten beim Super Bowl in Los Angeles

Während in Deutschland erst langsam wieder Fans zurück in die Sportarenen dürfen, findet der Super Bowl in der Nacht zu Montag vor ausverkaufter Kulisse in Los Angeles statt. Einschränkungen gibt es dennoch.

Mehr als 70.000 Besucher in einem Stadion – bei Borussia Dortmund würde man sich über so eine Auslastung freuen. Wegen der Corona-Einschränkungen aber dürfen momentan nur 10.000 Besucher in den Signal Iduna Park, nur rund ein Achtel der möglichen Auslastung. Anders sieht es da in den USA aus, wo im Sofi Stadium in der Nacht von Sonntag auf Montag der Super Bowl ausgetragen wird. 70.240 Besucher werden zu dem Sport-Großereignis erwartet, das nagelneue Stadium im Los Angeles County st damit ausverkauft.

Und das, obwohl auch in den USA noch die Pandemie wütet – wenn auch schwächer als in Deutschland. Laut "New York Times" gab es am Donnerstag im ganzen Land 205.000 Neuinfektionen und damit deutlich weniger, als in Deutschland gemeldet wurden (248.000). Noch Mitte Januar sah das anders aus: Mit mehr als 1,4 Millionen Neuinfektionen wurde am 10. Januar ein Einzelrekord gemeldet, seitdem aber gehen die Zahlen rapide zurück. In Los Angeles lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 515,9 – Tendenz sinkend.

Maskenpflicht beim Super Bowl 2022 im Sofi Stadium

Das heißt aber nicht, dass auch in Kalifornien alle Corona-Beschränkungen sofort aufgehoben werden. Beim Super Bowl und in Los Angeles selbst gelten noch harte Einschnitte. Wie die "LA Times" berichtet, müssen alle Zuschauer über zwei Jahren unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus während des Spiels eine Maske tragen. Diese darf nur kurzfristig beim Essen oder Trinken abgenommen werden. FFP2-Masken werden am Eingang an die Besucher verteilt, so dass auch wirklich jeder einen Schutz hat.

Die Maske allein reicht noch nicht: Rein ins Stadion kommt nur, wer vollständig geimpft ist oder einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen kann. Dieser muss jedoch von einem offiziellen Testzentrum stammen und ist nicht ganz günstig: Private PCR-Tests kosten in den USA um die 100 Dollar (88 Euro). Am Sofi Stadium wird es auch ein Testzentrum geben, bei dem die Ergebnisse nach 30 Minuten vorliegen. Kosten pro Test: 59 Dollar (rund 52 Euro) – im Anbetracht von Ticketpreisen ab 5000 Dollar aufwärts schon fast ein Schnäppchen. Die Vorgaben gelten für alle Besucher ab fünf Jahren – Anfang November wurde bereits der Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren in den USA freigegeben, Deutschland zog erst Mitte Dezember nach.

Strenge Regeln in Los Angeles

Nicht nur im Stadion gelten strenge Regeln, sondern auch im L.A. County, in dem Los Angeles und das Sofi Stadium in Inglewood liegen. Denn bei Großevents muss auch bereits auf den Vorplätzen des Stadions Maske getragen werden, ebenso im öffentlichen Nahverkehr, Restaurants und Bars. Wer in Brauereien oder Nachtclubs will, muss einen Impfnachweis mit sich führen – auch viele Cafés, Bars oder Fitnessstudios verlangen diesen beim Einlass.