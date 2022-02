Der diesjährige Super Bowl erinnert an einen Streifen aus Hollywood. Nicht nur, dass die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals siegten. Wie in einem guten Film gab es auch das ein oder andere romantische Ereignis.

Sportlich hatte es der diesjährige Super Bowl in jedem Fall in sich. Nach dem Zitter-Triumph und Schlussminuten im Stil eines Hollywood-Streifens weinten die Super-Bowl-Champions der Los Angeles Rams wie bei einem guten Happy End im Kino. Auf der schillerndsten Bühne des US-Sports erlebte das Team um Quarterback Matthew Stafford am Sonntagabend viele Wendungen – ganz im Sinne eines Drehbuchautors aus der Unterhaltungsmetropole in Kalifornien. Am Ende gab der Sieg der Heimmannschaft das Startsignal zu einer Megaparty, wie sie die Stadt seit Jahren nicht gesehen hat.

Aber auch abseits des sportlichen Teils gab es emotionale, rührende und vor allem romantische Momente.

Super Bowl der kitschigen Erinnerungen

So hatte etwa Taylor Rapp vorgesorgt und schon vor dem Sieg einen ganz wichtigen Ring in der Tasche. Inmitten der ausgelassenen Feier auf dem Feld des SoFi Stadiums und vor versammelter Mannschaft ging der Verteidiger der Los Angeles Rams auf die Knie und hielt um die Hand seiner Freundin an – die sagte Ja. Bis Rapp seinen Meisterring für das 23:20 gegen die Cincinnati Bengals bekommt, vergehen noch einige Wochen. Den noch wichtigeren Ring hatte er schon davor organisiert und ihn nun bejubelt von einigen Mitspielern überreicht.

Der Verein hat diesen besonderen Moment in einem Video festgehalten und per Twitter veröffentlicht – wo man dem Sportler und seiner Verlobten auch gleich gratulierte.

Spieler Van Jefferson konnte dagegen nach dem Sieg nicht schnell genug vom Spielfeld wegkommen, um ins Krankenhaus zu fahren. Seine Frau Samaria wurde laut US-Medien während der Partie dorthin gebracht, weil die Geburt ihres zweiten Kindes begonnen hatte. Jefferson, der mit vier gefangenen Bällen seinen Anteil am 23:20 gegen die Cincinnati Bengals hatte, schnappte sich seine Tochter auf dem Feld, rannte durch die Umkleide und machte sich auf den Weg, wie in Teilen auch auf einem Video zu sehen war.

Zwei Stunden nach dem Spiel veröffentlichte Jefferson ein Foto mit Baby auf dem Arm.

Von Freudentänzen und Badeschlappen

Grund zur Freude hatte auch LeBron James. Erst fing sein Kumpel Odell Beckham Jr. den ersten Touchdown im Duell mit den Cincinnati Bengals und brachte die Rams in Führung. Der Basketball-Superstar führte deswegen auf der Tribüne einen Freudentanz auf – und machte sich damit schon mal locker für die Halbzeitshow der Musik-Superstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und als Überraschungsgast auch 50 Cent. James rappte bei den Songs mit und schrieb wenig später auf Twitter in Großbuchstaben: "Die großartigste Halbzeitshow, die ich je gesehen habe". Dazu packte er einige Ausrufezeichen.

Als sein Teamkollege Jessie Bates einen Pass des gegnerischen Quarterbacks abfing, gab es für Vernon Hargreaves kein Zurück mehr. In Socken und Badeschlappen stürmte der Verteidiger der Cincinnati Bengals im ersten Viertel jubelnd aufs Spielfeld, obwohl er gar nicht im Kader stand. Deshalb kassierten die Bengals wegen unsportlichen Verhaltens eine Strafe – die jedoch nicht entscheidend für die Niederlage war.