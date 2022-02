In der Stadt der Engel braucht es einen Tempel für den Sport. Und seit knapp anderthalb Jahren steht dieser nun im Herzen von Los Angeles: das Sofi Stadium. Die Sportarena ist die Heimat der beiden NFL-Teams Los Angeles Chargers und der Los Angeles Rams – letztere treffen damit im Super Bowl in ihrem Heimatstadion auf die Cincinnati Bengals und dürfen sich der Unterstützung der Heimfans in der vielleicht modernsten Arena der Welt sicher sein.

Sowohl von außen als auch von innen zeugt das Stadion im Stadtteil Inglewood von einer modernen Seite. Das Dach überspannt nicht nur die Arena und einen Plaza, sondern auch noch das Youtube-Theatre, einer Veranstaltungshalle mit 6000 Plätzen. Deutlich größer ist das Sofi Stadium selbst. 72.000 Menschen finden in dem Stadion Platz, für den Super Bowl und andere Großevents wie die Olympischen Sommerspiele 2028 lässt sich die Kapazität auf 100.000 Besucher vergrößern. Angelegt auf der ehemaligen Rennstrecke Hollywood Park gibt es zudem noch einen frei zugänglichen Park sowie einen künstlichen See. Geplant sind dazu noch ein Luxushotel und Appartment-Komplexe auf einem Areal, das insgesamt doppelt so groß ist wie der Vatikan.

Sofi Stadium: Das besondere Bauwerk für den Super Bowl

Dass der Umbau des kompletten Areals nicht ganz günstig ist, zeigen die Baukosten: Ursprünglich bei Baubeginn auf 2,66 Milliarden Dollar (2,32 Milliarden Euro) geschätzt, lagen sie am Ende bei über fünf Milliarden Dollar (4,36 Milliarden Euro) und ist damit mit Abstand der teuerste Stadionbau der Welt. das ebenfalls 2020 eröffnete Allegiant Stadium in Las Vegas kostete dagegen "nur" 1,9 Milliarden.

In dem neuen Sporttempel steckt aber auch jede Menge Logistik. Weil der internationale Flughafen LAX nur rund vier Kilometer entfernt liegt, darf das Stadion wegen der Vorgaben der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA eine gewisse Höhe nicht überschreiten. Die Lösung: Das Spielfeld und einige der Sitzreihen wurden tiefer gelegt. Das Feld selbst liegt 30 Meter unterhalb des Eingangslevels, die Größe des Stadions fällt dementsprechend von außen kaum auf.

Egal von welcher Sitzreihe, der Blick der Zuschauer fällt auf ein weltweites Unikat. Denn erstmals wurde eine Anzeigetafel installiert, die sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite überträgt die Anzeigetafel in höchster Auflösung. Die Zuschauer haben egal von welchem Sitzplatz perfekte Sicht auf mindestens ein Bild.

Wer Glück hat, kann das Spiel auch außerhalb des Stadions und vielleicht sogar beim Landeanflug sehen. Denn auf dem Dach des Gebäudes wurden 27.000 LED-Panele installiert, die eine Videoübertragung ermöglichen. Das kann Werbung des Personal-Finanzierungsunternehmens und Namenssponsors Social Finance sein, aber auch mal ein NFL-Spiel. Im November 2020, zwei Monate nach der Eröffnung des Stadion, wurde ein Spiel der LA Rams auf dem Dach übertragen. Zu dem Zeitpunkt waren Zuschauer in den Stadien verboten. Erst seit Beginn der aktuellen Saison im September 2021 dürfen Fans die modernste Arena der Welt auch von innen ansehen.