In der Nacht auf Montag steigt in Glendale (Arizona) das größte Einzelsportereignis der Welt. Wie man den Super Bowl LVII zwischen den Chiefs und den Eagles stilecht feiert, erfahren Sie in unserem Artikel.

Kansas City gegen Philadelphia. Chiefs gegen Eagles. Mahomes gegen Hurts. Eine Halbzeitshow mit Superstar Rihanna. In der Nacht auf Sonntag steigt Super Bowl LVII, das Finale der National Football League. Sieben Gadgets, die bei der Football-Party des Jahres nicht fehlen dürfen.

Es ist angerichtet für das größte Einzelsport-Ereignis der Welt. Rund 800 Millionen Menschen fiebern dem Duell zwischen den Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und den Philadelphia Eagles entgegen. Vieles deutet auf ein knappes Endspiel um die berühmte Vince Lombardy Trophy hin. 72.200 Fans werden im State Farm Stadium in Glendale, Arizona dabei sein. Die meisten anderen feiern zu Hause ihre eigenen Super-Bowl Partys. Wie Sie diese Party zu einem Kracher machen, verrät der folgende Artikel. Tipp: Kick-off für das Spiel des Jahres ist etwa um 0:30 Uhr in der Nacht auf Montag deutscher Zeit.

Fürs Warm-up und die Pausen sollte bei jeder Super-Bowl-Party ein Trainings-Football bereitliegen. Schließlich kann immer nur einer zur Toilette. Die anderen fachsimpeln unterdessen über die letzten Spielzüge oder werfen sich das Ei ein bisschen hin und her. Den Football für zu Hause gibt's mittlerweile auch im Design aller Teams. Egal für wen das Football-Herz am Sonntag schlägt: Das Ei in der entsprechenden Farbe sollte vom Kick-off bis zum letzten Play in Reichweite liegen.

2. Dosenkühler

Dosenbier gehört bei den Amerikanern zum Football wie das fettige Finger Food. Und so werden auch beim 57. Super Bowl wieder viele Millionen Liter Gerstensaft durch die Kehlen der Football-Fans fließen. Damit das Blonde auch immer schön kühl bleibt, gehört es in einen Dosenkühler. Dieser hier hat Wände aus knapp zwei Millimeter dickem Neopren und macht jede 333-Milliliter-Dose zu einem echten Hingucker. Wer es nicht mit Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs hält, bekommt den Überzieher hier auch in Eagles-Optik.

3. Popcorn-Maschine

Ein Super Bowl ohne Popcorn kann kein guter Super Bowl werden. Und wer das Match des Jahres nicht gerade beim Public Viewing in einem Kinosaal verfolgt, holt sich das Popcorn eben nach Hause. Diese Popcorn-Maschine muss nur mit Maiskörnern gefüttert werden. Binnen drei Minuten kann der Homemade-Snack – wahlweise mit Karamell, Schokolade oder Butter – geknuspert werden. Die Popcorn-Maschine von Liebfeld kommt im stylischen Retrolook und verwandelt den Mais mit Heißluft statt Öl oder Fett in krosses Popcorn. Die passende Schale für den Snacktisch gibt's hier.

4. Fan-Cap (Eagles oder Chiefs)

Football-Caps gehören ohne Zweifel zu den beliebtesten Fanartikeln überhaupt. Wer beim Super Bowl LVII am kommenden Sonntag Flagge für sein Team zeigen will, zieht das rote Käppi der Chiefs oder die schwarz-grüne Variante der Eagles auf.

5. Finger-Food Stadium

Neben Popcorn gehört auch klassischer Fingerfood zu einer zünftigen Super-Bowl-Party. Dieses Snack-Stadion hat insgesamt elf kleine und große Fächer für Chips, Chicken Nuggets, Pommes, Gummibärchen, Salzbrezeln, Schokolade und alles, was sonst noch dazu beiträgt, die Nerven zu beruhigen und den Cholesterinspiegel anzuheben. Diese Version ist bereits prall mit Süßem und Salzigem gefüllt. Darunter Tortilla-Chips, Erdnüsse, Popcorn, Cookies und vieles mehr. Die Variante zum Selbstfüllen gibt es hier.

6. Super Bowl Deko-Set

Klarer Fall: Zu einer Super-Bowl-Party gehört auch ein bunter Haufen Deko. Papierschlangen, mehr als 30 verschieden farbige Ballons, Girlanden, Stars'n'Stripes-Fähnchen und ein großer Super -Bowl-Schriftzug sind in diesem 51-teiligen Deko-Set zum SuperBowl LVII enthalten. Vor allem die Ballons dürften am Tag nach dem Spiel für die kleinen Footballfans zum großen Spaß werden.

Als Rausschmeißer gibt's eins der wahrscheinlich lustigsten Trinkspiele überhaupt in der American-Football-Version. Der US-Musiker und Ex-Bloodhound-Gang Bassist Evil Jared spendierte seinen Namen für das legendäre Zielwerfen. Das Set besteht aus einer 1,80 Meter langen grünen Beer Pong Matte mit Football-Markierungen, 60 roten Plastik-Bechern, sechs Shot-Bechern und sechs mit Jareds Initialen bedruckten Ping-Pong-Bällen. Wem also die Halbzeitshow nicht aufregend genug ist oder wer nach dem Spiel noch Durst, Energie und genug Zielwasser im Tank hat, könnte an diesem besonderen Beer Pong Set Spaß haben.

