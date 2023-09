von Christian Hensen Am 11. Februar ist es wieder soweit: Es ist Super Bowl! Wie jedes Jahr fragen sich Football-Fans und Event-Begeisterte gleichermaßen, wer bei der sagenumwobenen Halbzeit auftritt. 2024 ist R&B-Sänger Usher an der Reihe.

Es gibt nicht viele Musiker, die eine Anfrage der NFL ablehnen, wenn es um die Teilnahme an der Halbzeitshow während der Super Bowls geht. Denn der Auftritt gilt als eine der größten Bühnen der Musikwelt. Bisher sollen nur Taylor Swift und Ed Sheeran dem Sportverband die kalte Schulter gezeigt haben. Das könnte auch daran liegen, dass die NFL die Künstler, egal wie bekannt sie sind, nichts für den Auftritt bezahlt – und stattdessen mit der Reichweite lockt.

Usher darf auf die Bühne beim Super Bowl

Ganz offenbar überzeugt das auch die Größten der Branche. Alleine in den letzten drei Jahren traten Weltstars wie The Weeknd, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent und Rihanna auf. Im kommenden Jahr wird es Usher sein, wie die NFL nun mitteilte.

"Es ist eine einmalige Ehre, endlich einen Super Bowl-Auftritt von meiner Liste abhaken zu können. Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat", so Usher.

Seth Dudowsky, NFL Head of Music, sagte über seinen Fang für die Show: "Usher ist eine Ikone, dessen Musik im Laufe seiner Karriere einen unauslöschlichen Eindruck in der kulturellen Landschaft hinterlassen hat, und wir könnten nicht aufgeregter sein, ihn als Headliner der diesjährigen Apple Music Super Bowl Halftime Show zu haben."

Usher begann seine Karriere bereits Ende der Neunziger, als er mit "You Make Me Wanna" seinen ersten Nummer-eins-Hit veröffentlichte und mit "Nice & Slow" dann auch in seiner Heimat, den USA, an der Spitze landete.

Neues Usher-Album in Arbeit

Für "U Remind Me" sowie "U Don’t Have to Call" gewann er nach der Jahrtausendwende seine ersten Grammy-Awards. In Deutschland schaffte Usher bisher nur einen Nummer-Eins-Hit, den heute noch fast jeder kennt: 2004 veröffentlichte er zusammen mit Ludacris und Lil Jon den Song "Yeah!". Sein erfolgreichstes Album "Confessions" verkaufte sich 15 Millionen Mal.

Sein letztes Album ist schon eine Weile her: 2016 veröffentlichte er mit "Hard II Love" seine bislang letzte Platte. Tatsächlich arbeitet er aktuell, sieben Jahre später, an einem neuen Werk, das Ende des Jahres erscheinen soll. Die neuste Single des Sängers heißt "Good Good".

Wer das Event nicht schaut, kann sich den Auftritt von Usher trotzdem anhören. Da Apple Sponsor der Halbzeitshow ist, wird das Event via Apple Music übertragen.