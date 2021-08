Im Finale des Supercup trifft am Dienstag der FC Bayern München auf Borussia Dortmund. Es geht um den ersten Titel dieser Saison. Doch wo wird das Spiel übertragen?

Erst am Freitag wurde die neue Saison der Fußball-Bundesliga eröffnet. Nun steht bereits wenige Tage später der erste Titel an: Der FC Bayern München trifft im Supercup auf Borussia Dortmund.

Wann und wo können Sie das Spiel im TV und Live-Stream sehen?

Anpfiff des Supercup-Spiels ist am Dienstag um 20.30 Uhr. Das Besondere am Supercup ist: Es können am gesamten Wettbewerb nur zwei Mannschaften teilnehmen − es ist also automatisch das Finale. In diesem treten der Bundesligameister FC Bayern München und der DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund aus der vergangenen Saison gegeneinander an. Übertragen wird das Spiel im Free-TV, Pay-TV sowie auch als Stream im Internet.

Sat 1 überträgt den Supercup im Free-TV

Sat1 zeigt den ersten Titel der Spielzeit im Free-TV. Der Fernsehsender der ProSieben-Sat.1 Media-Gruppe hat sich in dieser Saison neue Übertragungsrechte gesichert. Mit dazu gehören drei Bundesligaspiele, die Relegationsspiele und der Supercup.

Sky überträgt den Supercup im Pay-TV

Der deutsche Fußball-Klassiker wird am Dienstagabend auch im Pay-TV übertragen. Einer davon ist Sky. Dieser bietet genau wie Sat1 den Supercup an, hat abgesehen davon allerdings noch viel mehr Fußball und Sport im Programm.

Supercup im Live-Stream im Internet auf ran.de

Wer keinen Fernseher mehr zuhause stehen hat, der kann auf das fortschrittliche deutsche Streaming-Angebot zurückgreifen. Denn Dank ran.de ist die Sat 1 Übertragung auch im Internet zu finden.

Doch nicht nur Sat1, auch Sky überträgt den Supercup im Internet. Der Pay-TV-Sender bietet sein gesamtes Programm über zwei unterschiedliche Plattformen an: Sky Go und Sky Ticket.

