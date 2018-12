Ideale Wellen während der Billabong Pipe Masters vor der Küste von Hawaii - ein Traum für jeden Surfer. Im legendären Saison-Finale am North Shore von Oahu entscheidet sich, wer am Ende die Weltmeister-Krone der World Surf League aufgesetzt bekommt. Drei Namen standen anfangs auf den Zetteln der Fachleute. Doch einer der Kandidaten fiel der 46-jährigen Surflegende Kelly Slater in der K.o. Runde zum Opfer. Slater kann zwar nicht mehr Weltmeister werden, aber er wurde unter anderem mit diesem Ritt zum Favoriten-Schreck und kegelte den Brasilianer Filipe Toledo aus dem Rennen. Denn Toledo hatte bei seinen Wellen etwas Pech und schaffte es nicht, den Brecher zu Ende zu surfen. Auch wenn eine Niederlage gegen den bereits 11-fachen Weltmeister Kelly Slater sicher keine Schande bedeutet. Doch damit bleiben nun zwei Kandidaten übrig, die in dieser Saison noch Weltmeister werden können: der Australier Julian Wilson sowie der Brasilianer Gabriel Medina. Die Entscheidung fällt in den kommenden Tagen.