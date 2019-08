Trotz einiger Probleme führt das deutsche Dressur-Team bei der Europameisterschaft nach der Hälfte des Startfeldes. Vor der Entscheidung am Dienstag in Rotterdam liegt das Quartett vor Großbritannien und Schweden.

«Wir wollen so weitermachen», sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu angesichts der Führung. Zu Beginn des Rittes von Jessica von Bredow-Werndl äpfelte ihr Pferd Dalera. «Das war ein beschissener Moment, im wahrsten Sinne des Wortes», sagte die 33-Jährige aus Tuntenhausen. «Sie musste halt aufs Klo.» Von Bredow-Werndl erhielt für den Grand Prix mit Dalera 76,894 Prozent.

Leichte Probleme hatte am Anfang auch Dorothee Schneider, doch die 50-Jährige aus Framersheim zeigte mit Showtime den besten Ritt des ersten Tages und erhielt 80,233 Prozent. «Er hat am Anfang so ein bisschen Spannung aufgebaut», kommentierte Schneider den Ritt: «Ich bin froh, dass ich für das Team noch über 80 abliefern konnte.» Die Entscheidung fällt am Dienstag, wenn Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Cosmo und Isabell Werth aus Rheinberg mit Bella Rose für Deutschland reiten.