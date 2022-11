Andrej Rubljow hat bei den ATP-Finals das russische Duell gegen Daniil Medwedew gewonnen und damit für die zweite Überraschung des Turniers gesorgt.

Rubljow setzte sich in Turin gegen seinen favorisierten Landsmann in einer packenden Tennis-Partie mit 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) durch. Nach 2:31 Stunden machte der 25-Jährige seinen Erfolg perfekt. Zum Auftakt der Veranstaltung der acht besten Spieler des Jahres hatte am Sonntag bereits Rafael Nadal gegen den Amerikaner Taylor Fritz verloren.

Titelverteidiger Alexander Zverev fehlt in diesem Jahr wegen seiner Fußverletzung. Im zweiten Spiel des Tages setzte sich der ehemalige Weltranglistenerste und Topfavorit Novak Djokovic mit 6:4 und 7:6 (7:4) gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durch.