Steht bei den US Open im Halbfinale: Novak Djokovic. Foto

Djokovic erreicht zum 13. Mal Halbfinale bei US Open

Tennis Djokovic erreicht zum 13. Mal Halbfinale bei US Open

Novak Djokovic ist bei den US Open weiter auf Kurs. In drei Sätzen erreicht der Serbe das Halbfinale - und setzt dabei seine Rekordjagd fort.

Topfavorit Novak Djokovic steht zum 13. Mal bei den US Open im Halbfinale.

Der 36 Jahre alte Serbe beendete die Hoffnungen des Amerikaners Taylor Fritz und gewann in 2:35 Stunden deutlich mit 6:1, 6:4, 6:4. Djokovic ist damit in New York nur noch zwei Siege von seinem 24. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier entfernt. Im Halbfinale bekommt er es mit dem Sieger der Partie zwischen Frances Tiafoe und Ben Shelton und damit erneut mit einem Amerikaner zu tun.

Für Fritz war es im achten Duell mit dem serbischen Tennis-Superstar die achte Niederlage. Vor dem Viertelfinale hatte der an Nummer neun gesetzte US-Profi im Turnierverlauf keinen Satz abgegeben und nur einmal seinen Aufschlag verloren. Allein im ersten Satz schaffte Djokovic gegen den Favoriten der Fans drei Breaks. Im dritten Durchgang wackelte der Weltranglistenzweite, der nach dem Turnier wieder die Top-Position übernehmen wird, zwar mehrfach, setzte sich am Ende aber souverän durch.

Mit seinem 47. Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier sicherte Djokovic sich auch diesen Rekord nun allein und liegt nun vor dem Schweizer Roger Federer. Er ist der älteste US-Open-Halbfinalist seit Jimmy Connors (39) vor 32 Jahren.