Die Tennisstars Novak Djokovic und Jannik Sinner haben ihre Davis-Cup-Teams ins Halbfinale geführt. Zuerst sicherte der Weltranglisten-Vierte Sinner seinem Heimatland Italien mit zwei Siegen im Einzel und Doppel ein 2:1 gegen die Niederlande.

Danach sorgte Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic mit einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen Cameron Norrie für den entscheidenden zweiten Punkt Serbiens gegen Großbritannien.

In der Vorschlussrunde in Malaga treffen Italien und Serbien am Samstag direkt aufeinander. Erst am vergangenen Sonntag hatten sich Sinner und Djokovic bei den ATP-Finals im Endspiel gegenübergestanden - mit dem besseren Ende für den Serben. Für das erste Halbfinale am Freitag haben sich Finnland und Australien qualifiziert.

Sinner gelang zunächst durch ein 7:6 (7:3), 6:1 gegen Tallon Griekspoor der 1:1-Ausgleich gegen die Niederlande. Kurz danach sprang der 22-Jährige für Simone Bolelli auch im Doppel ein, gemeinsam mit Lorenzo Sonego setzte er sich gegen Griekspoor/Wesley Koolhof mit 6:3, 6:4 durch.

Das deutsche Davis-Cup-Team hatte die Gruppenphase des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs durch eine Qualifikations-Niederlage Anfang Februar gegen die Schweiz verpasst. In der Relegation bei Gastgeber Bosnien-Herzegowina gelang der Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann der Klassenerhalt.