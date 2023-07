Das Wimbledon-Märchen hat sich für Tatjana Maria nicht wiederholt. Nach dem Halbfinale 2022 ist für sie dieses Jahr schon in der ersten Runde Schluss. Alexander Zverev muss derweil weiter warten.

Das Wimbledon-Märchen aus dem Vorjahr hat sich für Tatjana Maria nicht wiederholt. Nach einer durchwachsenen Leistung schied die Halbfinalistin von 2022 beim Rasen-Klassiker im regnerischen London dieses Mal bereits in der ersten Runde aus.

Die 35-Jährige verlor gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 1:6, 6:2, 3:6 und verpasste damit als zweite deutsche Tennisspielerin den Einzug in Runde zwei. Am Montag war bereits Anna-Lena Friedsam gescheitert.

Für Alexander Zverev ging das Warten auch am Mittwoch weiter. Weil es durch den Regen in London erneut zu Verzögerungen kam, wurde die Auftaktpartie des Olympiasiegers gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer erneut verlegt und soll nun erst an diesem Donnerstag stattfinden.

Auch Niemeier und Marterer müssen warten

Auch die Begegnung von Jule Niemeier gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien wurde erneut verschoben. Kurios: Während die Topfavoriten Novak Djokovic und Iga Swiatek bereits in der dritten Runde stehen, haben Zverev und Niemeier noch keine Sekunde auf dem Platz verbracht. Auch das Zweitrundenspiel von Maximlian Marterer gegen den Amerikaner Michael Mmoh wurde wegen des Zeitverzugs auf Donnerstag verlegt.

Maria hatte 2022 gegen Cirstea in der zweiten Runde noch in drei Sätzen gewonnen. Danach hatte sie beim bekanntesten Tennis-Turnier der Welt eine Erfolgsstory geschrieben. Nach einem Sieg im deutschen Viertelfinal-Duell gegen Niemeier war für Maria erst im Halbfinale in drei Sätzen gegen die Tunesierin Ons Jabeur Schluss gewesen. "Das kann mir keiner mehr nehmen. Ich werde immer eine Halbfinalistin in Wimbledon sein, auch wenn ich jetzt natürlich sehr enttäuscht bin", sagte sie nun.

Maria hofft auf Teilnahme im Doppel-Wettbewerb

Für schlechte Laune dürfte das frühe Aus auch bei ihren beiden Töchtern sorgen. Die beiden Mädchen haben Wimbledon als ihr Lieblingsturnier auserkoren, weil sie die Kinderbetreuung im All England Lawn Tennis and Croquet Club so sehr lieben. "Sie wollen da die ganze Zeit drin sein, deshalb planen wir auch immer alles da drumherum. Dass sie um elf Uhr reingehen und solange bleiben, bis sie schließen", hatte Maria vor dem Turnier gesagt. Nun hofft sie, dass sie noch im Doppel in den Wettbewerb rutscht, um den Aufenthalt auch im Sinne ihrer Kinder noch ein bisschen verlängern zu können.

Maria schien die lange Warterei wegen des Regens am Mittwoch nicht gut bekommen zu sein. Die in Florida lebende Schwäbin fand zunächst überhaupt keinen Rhythmus und lag schnell mit 1:5 zurück. Danach wurde die Partie wegen des schlechten Wetters für mehr als eine Stunde unterbrochen.

Cirstea holt schnelles Break im dritten Satz

Die Pause nutzte Maria, um sich zu sammeln. "Das hat mir ganz gut getan", räumte sie ein. Zwar gab sie den ersten Satz nach der Unterbrechung schnell mit 1:6 ab. Nach einer weiteren Regenpause von rund einer halben Stunde spielte die zweifache Mutter aber wie verwandelt und holte sich den zweiten Durchgang mit 6:2.

Allerdings konnte Maria das Niveau nicht halten. Im Entscheidungssatz gelang Cirstea ein schnelles Break, beim 5:3 schlug die Rumänin zum Matchgewinn auf. Doch Maria steckte nicht auf und erkämpfte sich noch einmal einen Breakball. "Es war fast genauso wie im vergangenen Jahr. Da lag ich auch zurück, habe die Partie aber noch gedreht. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt." Nach 1:37 Stunden verwandelte Cirstea, immerhin Nummer 37 der Welt, ihren ersten Matchball.

Korpatsch in Runde zwei - Hanfmann raus

Den Einzug in die zweite Runde schaffte dagegen Tamara Korpatsch. Die 28 Jahre alte Hamburgerin gewann ihr Auftaktmatch gegen die kanadische Qualifikantin Carol Zhao mit 1:6, 6:4, 6:2. Korpatsch war eigentlich bereits in der Qualifikation gescheitert, als sogenannte Lucky Loserin dann aber doch noch ins Hauptfeld gerutscht. Sie trifft nun auf die serbische Qualifikantin Natalija Stevanovic.

Das Aus kam wie für Maria für Yannick Hanfmann. Der 31 Jahre alte Karlsruher verlor in der ersten Runde gegen den an Nummer neun gesetzten Amerikaner Taylor Fritz mit 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 3:6 und verpasste eine Überraschung damit nur knapp. Die Partie war am Montagabend beim Stand von 3:2 für Fritz im fünften Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Am Dienstag konnte sie wegen des Dauerregens in London nicht fortgesetzt werden.

Auch am Mittwoch mussten Hanfmann und Fritz wegen des schlechten Wetters lange warten. Als es weiterging, kassierte Hanfmann ein schnelles Break zum 3:5 und musste sich nach insgesamt drei Stunden geschlagen geben. "Natürlich bin ich enttäuscht. Heute war das leider zu kurz", sagte Hanfmann. "Aber am Montag war das geil, da habe ich richtig gut gespielt."