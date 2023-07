Alexander Zverevs Ziel auf der Tennis-Tour ist ein Grand-Slam-Titel. Noch hat es damit nicht geklappt. Das hat einen Grund, sagt Tennis-Coach Patrick Mouratoglou.

Für die Jagd nach dem noch fehlenden Grand-Slam-Titel hat Tennis-Coach Patrick Mouratoglou (53) bei Alexander Zverev einen wichtigen Faktor ausgemacht.

"Ich denke, sein Übergang von der Defensive zur Offensive fehlt. Er kann Winner von hinter der Grundlinie schlagen, weil er die Power hat. Aber er geht nicht richtig vor, um den Ball früher zu nehmen", sagte der frühere langjährige Trainer von Tennis-Superstar Serena Williams der Deutschen Presse-Agentur: "Ich habe das schon vor Jahren gesehen. Es ist kein großes Ding. Aber es ist genug, um ihn davon abzuhalten einen Grand Slam zu gewinnen. Aber er kann immer noch viele Fortschritte machen."

2020 hatte Zverev sein bisher einziges Grand-Slam-Finale bei den US Open erreicht, das er gegen den Österreicher Dominic Thiem verlor. "Ich bin beeindruckt von der Hingabe für den Sport", sagte Mouratoglou über Zverevs Qualitäten: "Er hat unglaubliche mentale Qualitäten. Ich denke, er ist ein unglaublicher Kämpfer. In alle den Matches und in seiner Karriere, er ist einer, der nie aufgibt."

Nach seinem Drittrunden-Aus beim gerade beendeten Grand-Slam-Turnier in Wimbledon startet der Hamburger Zverev in dieser Woche im schwedischen Bastad. Bei dem Sandplatz-Turnier trifft der 26-Jährige in der ersten Runde auf Alex Molcan aus der Slowakei.