Eine deutsche Niederlage, der erste Regen - es war ein durchwachsener Auftakt in Wimbledon. Auch Tennis-Superstar Djokovic war davon betroffen, nahm es aber mit Humor.

Ein schnelles Aus für Anna-Lena Friedsam, kuriose Szenen mit Novak Djokovic: Der Rasen-Klassiker in Wimbledon hat einen holprigen Start erlebt. Weil das Dach über dem Centre Court beim einsetzenden Regen zu spät geschlossen wurde, war das Auftaktmatch von Titelverteidiger Novak Djokovic in London mehr als eine Stunde lang unterbrochen.

Der Rasen im berühmtesten Tennis-Stadion der Welt war zu feucht geworden, um die Partie schnell unter dem geschlossenen Dach fortsetzen zu können. Djokovic legte selbst mit Hand an und wischte mit einem Handtuch über den Rasen. Die wartenden Zuschauer feierten den serbischen Weltranglisten-Ersten für die ungewöhnliche Aktion. Zudem versuchten Turnier-Mitarbeiter mit Laubbläsern die nassen Stellen zu trocknen. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Djokovic gegen den Argentinier Pedro Cachin mit 6:3.

Friedsam unterliegt Parks mit 4:6, 3:6

Vor dem Regen hatte Friedsam den Start ins dritte Grand-Slam-Turnier der Saison aus deutscher Sicht verpatzt. Die 29-Jährige verlor in der ersten Runde gegen die Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 3:6 und schied damit als erste deutsche Spielerin aus. Friedsam leistete sich gegen die aufstrebende Amerikanerin zu viele einfache Fehler und musste sich nach 1:41 Stunden geschlagen geben. Parks (22) nutzte ihren zweiten Matchball.

Damit sind von den deutschen Damen noch Tatjana Maria, Jule Niemeier und Tamara Korpatsch dabei. Das Trio bestreitet seine Erstrundenspiele an diesem Dienstag. Dann ist auch der erste Auftritt von Olympiasieger Alexander Zverev gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer geplant.

Swiatek mühelos weiter

Einen Auftakt nach Maß legte die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hin. Die 22 Jahre alte Polin gewann gegen Zhu Lin aus China 6:1, 6:3 und zog mühelos in die zweite Runde ein. Die French-Open-Gewinnerin verwandelte nach 80 Minuten ihren ersten Matchball. Die Partie auf Court 1 war wegen Regens ebenfalls kurz unterbrochen, wurde dann aber schnell unter geschlossenem Dach fortgesetzt. Erst eine Plane und dann das Dach hatten den Rasen im zweitgrößten Stadion der Anlage schneller vor dem Regen geschützt.

Swiatek hatte in der vergangenen Woche beim WTA-Turnier in Bad Homburg wegen Unwohlseins vor ihrem Halbfinale aufgeben müssen. Doch zum Auftakt von Wimbledon machte die Nummer eins der Tennis-Welt einen guten Eindruck und geriet zu keiner Zeit in Gefahr. "Zum Glück war es keine Lebensmittelvergiftung. Ich fühle mich gut", sagte sie nach ihrem Sieg.