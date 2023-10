Tamara Korpatsch hat das deutsche Tennis-Duell mit Eva Lys gewonnen und im rumänischen Cluj-Napoca erstmals das Endspiel bei einem Turnier der WTA Tour erreicht. Die 28-Jährige setzte sich in 1:22 Stunden abgeklärt mit 6:4, 6:3 gegen die sieben Jahre jüngere Lys durch. Korpatsch hat nun am Sonntag die Chance auf den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere und trifft auf die Rumänin Elena Ruse. Zu Beginn der kommenden Woche wird Korpatsch wieder unter die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.

Tamara Korpatsch hat das deutsche Tennis-Duell mit Eva Lys gewonnen und im rumänischen Cluj-Napoca erstmals das Endspiel bei einem Turnier der WTA Tour erreicht. Die 28-Jährige setzte sich in 1:22 Stunden abgeklärt mit 6:4, 6:3 gegen die sieben Jahre jüngere Lys durch. Korpatsch hat nun am Sonntag die Chance auf den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere und trifft auf die Rumänin Elena Ruse. Zu Beginn der kommenden Woche wird Korpatsch wieder unter die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.

"Am Ende war es so eng. Die Zuschauer wollten einen dritten Satz sehen, aber ich nicht. Ich bin froh, dass ich es zu Ende gebracht habe", sagte Korpatsch und betonte das Besondere des Halbfinals der Hamburger Teamkolleginnen. "Wir kennen uns so viele Jahre, seit ihrer Geburt oder so. Wir sind aus dem gleichen Club. Zu Beginn war es komisch, weil wir noch nie zuvor aufeinandergetroffen waren außer im Training."

Lys konnte im Auftaktsatz ihres ersten WTA-Halbfinals lange mithalten. Sie hatte im Turnierverlauf zuvor bereits die topgesetzte Rumänin Sorana Cirstea bezwungen, konnte aber nicht an diese Leistungen anknüpfen und verpasste ihr erstes Finale auf der WTA Tour. Nach dem Gewinn des ersten Durchgangs in gut 40 Minuten lag Korpatsch im zweiten Satz bereits mit 5:1 vorne, musste aber noch kurz zittern.