Den Wimbledontitel hat Jelina Switolina verpasst. Dennoch hat die Ukrainerin in den vergangenen Tagen viel erreicht und ihren Landsleuten Mut gemacht.

Nach ihrem erst im Halbfinale gestoppten Siegeszug in Wimbledon hat die Ukrainerin Jelina Switolina eine emotionale Botschaft an ihre Landsleute gerichtet.

"Es geht darum, an sich selbst zu glauben. Und weiter zu träumen und alles zu tun, damit dein Traum in Erfüllung geht", sagte Switolina nach ihrem Halbfinal-Aus beim Rasen-Klassiker gegen die Tschechin Marketa Vondrousova.

Die 28-Jährige kehrte nach der Niederlage noch am Donnerstagabend zu ihrem Ehemann Gael Monfils und der gemeinsamen Tochter nach Frankreich zurück. "Das ist der perfekte Zeitpunkt dafür", sagte Switolina, die in ihrer letzten Pressekonferenz in London immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hatte. Sie hatte in den vergangenen Tagen stets betont, dass sie mit ihren Erfolgen ihren unter dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine leidenden Landsleuten etwas Ablenkung verschaffen wolle.