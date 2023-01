Tsitsipas zieht in Australian-Open-Finale ein

Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat das Finale der Australian Open in Melbourne erreicht.

Der Grieche bezwang in seinem Halbfinalmatch den Russen Karen Chatschanow mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 und steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Dort trifft der French-Open-Finalist von 2021 am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Turnierfavorit Novak Djokovic aus Serbien und dem US-Amerikaner Tommy Paul, die sich im Anschluss (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod Laver Arena gegenüberstehen.

"Ich bin extrem glücklich, im Finale zu sein. Schauen wir mal, was dabei herauskommt", sagte Tsitsipas, der im Falle eines Turniersieges auch den verletzt abwesenden Spanier Carlos Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste ablösen würde. "Ich mag diese Zahl", sagte Tsitsipas grinsend, dann brüllte der Zuschauerliebling an die Fans gerichtet ins Mikrofon: "Lasst es uns tun, Leute! Lasst es uns angehen!"

Tsitsipas ist mit 24 Jahren und 170 Tagen der jüngste männliche Finalist bei den Australian Open seit zwölf Jahren. Der Olympia-Zweite Chatschanow verpasste dagegen sein erstes Finale bei einem Major-Turnier.