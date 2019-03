Joachim Löw betrachtet das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Serbien als wichtigen Probelauf für den anschließenden schwierigen Start in die EM-Qualifikation.

«Alles ist ausgerichtet auf die Partie am Sonntag gegen Holland. Die Woche steht in diesem Zeichen», sagte der Bundestrainer in Wolfsburg. «Wir stehen vor einer neuen Herausforderung, einer neuen Zeitrechnung», betonte Löw vor dem ersten Länderspiel des Jahres am Mittwochabend (20.45 Uhr/RTL). Der stark verjüngten Mannschaft will er dauerhaft Vertrauen schenken, auch im Fall von Rückschlägen. Eine souveräne Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 ist das klare Ziel: «Wir wollen uns nicht irgendwie durchwursteln.»

Bayern-Profi Serge Gnabry wird im DFB-Team gegen Serbien nicht zur Verfügung stehen. «Er ist für morgen nicht eingeplant», sagte Löw am. Gnabry fehlte zuletzt schon beim FC Bayern München wegen einer Erkältung und war erst am Dienstag in Wolfsburg angekommen. Wer gegen die Serben im Tor stehen wird, ließ Löw offen. «Da haben wir noch keine Entscheidung getroffen», sagte der Bundestrainer über das Duell zwischen Kapitän Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen.

Sein Verhältnis zu DFB-Chef Reinhard Grindel sieht Löw durch die jüngsten Debatten um die Ausbootung von Thomas Müller und Co. nicht als belastet an. «Ich empfand es nicht als Kritik an meiner Person», sagte der Bundestrainer. Sein Verhältnis zu Grindel sei offen und vertrauensvoll. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes hatte von «vielen Missverständnissen» gesprochen, die man mit einer anderen Kommunikation hätte vermeiden können.

«Wir haben über die Dinge nochmal gesprochen», berichtete Löw: «Ich sah das nicht als Kritik an meiner Arbeit.» Es sei ihm klar gewesen, dass es nach dem Abschied solcher «großartiger Spieler» wie Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng Diskussionen geben werde. «Ich war darauf eingestellt», sagte der Bundestrainer.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Deutschland: Neuer (Bayern München/32 Jahre/84 Länderspiele) - Kehrer (Paris Saint-Germain/22/4), Süle (Bayern München/23/16), Rüdiger (FC Chelsea/26/29), Schulz (1899 Hoffenheim/25/4) - Kimmich (FC Bayern München/24/38), Goretzka (Bayern München/24/19), Kroos (Real Madrid/29/91) - Brandt (Bayer Leverkusen/22/23), Werner (RB Leipzig/23/23), Sané (Manchester City/23/17)

Serbien: Dmitrovic (SD Eibar/27/5) - Rukavina (FC Astana/35/55), Milenkovic (AC Florenz/21/11), Veljkovic (Werder Bremen/23/9), Bogosavac (Cukaricki Belgrad/22/0) - Maksimovic (FC Getafe/24/11), Matic (Manchester United/30/46) - Tadic (Ajax Amsterdam/30/61), Milinkovic-Savic (Lazio Rom/24/10), Kostic (Eintracht Frankfurt/26/28) - Mitrovic (24/46)

Schiedsrichter: Madden (Schottland)